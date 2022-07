Tachtigers al twee maanden vast op tweede verdieping door kapotte lift

Een appartementsgebouw in de Marcel Windelsstraat zit al meer dan twee maanden zonder lift, een groot ongemak voor de vaak oudere bewoners van het gebouw. “Voordien gingen we vaak wandelen in het park maar nu komen we veel minder buiten”, zeggen Nicole (80) en Eric (83). “We zouden eens moeten vallen, wie is dan verantwoordelijk?”

Eric Bohez die samen met zijn vrouw Nicole Douterligne op de tweede verdieping woont, weet nog zeer goed welke dag de lift kapotging: hij zat er namelijk zelf in. “Op 30 april nam ik de lift naar beneden tot in onze berging, dat lukte nog”, vertelt Eric. “Maar toen ik terug naar boven wou, viel ze stil. Via de knop in de lift kon ik de firma bereiken. Ze hebben direct iemand gestuurd maar het was zaterdag en ik heb toch een uur vast gezeten. Gelukkig bleef het licht aan en heb ik geen claustrofobie.”

Tot in onze berging zijn er 83 treden, ik heb ze al vaak geteld – bewoner Eric Bohez

“Ik wel,” rilt Nicole. “Ik moet er niet aan denken dat het mij overkomen zou zijn. De lift was even daarvoor ook al eens defect geweest en ook nu zeiden ze dat de herstelling maximum drie weken zou duren. Dat is intussen meer dan twee maanden geleden. Intussen zitten wij hier een beetje gevangen. Anders kwamen we vaak buiten om iets te gaan drinken op de Markt of te gaan wandelen in het park Baron Casier maar nu ontzien we het ons.”

Reservestuk

“Wij zijn tachtigers, na onze wandeling zijn we al wat moe en achteraf nog al die trappen terug omhoog moeten is extra lastig. Tot in onze berging zijn het 83 treden, ik heb ze al vaak geteld. Ook om onze boodschappen boven te krijgen is het lastig zonder lift. Water- of melkflessen dragen we per twee naar boven. We hebben geen kinderen die voor ons boodschappen doen. Hier in het gebouw wonen nog mensen die slecht ter been zijn, die krijgen nu hulp van hun kinderen.”

“Intussen blijft het ongemak maar duren. De firma heeft een reservestuk nodig dat niet meer gemaakt wordt. Die lift is twintig jaar oud, dat is toch niet normaal dat er al geen reserveonderdelen meer te krijgen zijn? Gelukkig hebben we nog ons terras, het is smal maar gezellig en we kijken uit over het park.”