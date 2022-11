Tachtig jaar na overlijden worden gesneuvelde piloten herdacht in Wevelgem

Tachtig jaar nadat piloot Philip Barr en drie kameraden neerstortten in Wevelgem, werd hun dood herdacht aan de koortskapel. De nazaten van de Britse soldaat zakten voor de gelegenheid af naar de plaats van de crash.

Een vliegtuig stijgt op, een ander landt. Tussendoor echoën de klepperende wentelwieken van een helikopter over het desolate landschap rond de koortskapel. Dagelijkse kost in het hinterland van het Wevelgemse vliegveld. Het was ook voor heel wat Britse soldaten dagelijkse kost geworden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor Philip Rex Barr, toen 24, en zijn medemaats was het opnieuw een missie, die zevende november 1942. Met hun Boston stegen ze op in Groot-Brittannië om het rangeerstation in Kortrijk te bombarderen. Mistroostig weer, dikke pakken wolken en dus beperkte zichtbaarheid. Met enkel kaart en kompas moeten ze zich onder het wolkendek begeven.

Boven Wevelgem nam een Duits kanon hen onder vuur. Met succes. Een motor werd doorboord. Het vliegtuig maakte een scherpe bocht, raakte nog een stel kabels en stortte uiteindelijk neer op een benzinetank. De ontploffing was enorm. “De piloot was onherkenbaar verbrand. Een mede-inzittende werd door het glas gekatapulteerd en werd niet identificeerbaar teruggevonden enkele meters verderop”, vertelt Jean-Luc Piens.

Herdenking

Een plakkaat aan de koortskapel, vlakbij de plaats waar het vliegtuig neerstortte, is het enige dat nog herinnert aan hun historie. Tachtig jaar na de crash wilden de leden van de Flanders Aviation Society (FAS) en heemkundekring Wibilinga de vier soldaten herdenken. Zeker belangrijk in het licht van de huidige crisis in Oekraïne. “We moeten blijven herinneren dat onder andere deze crew zich opofferde voor onze vrijheid en waarden.”

Jeremy Barr, de kleinzoon van de broer van de piloot, zakte voor het eerst af naar de plaats waar zijn familielid de dood vond. Samen met zijn echtgenote Charlotte en zoon Freddie legden ze bloemen neer bij het monument. “We vertellen nog vaak over hem in de familie, maar het is hier dat ik voor het eerst de details over zijn heengaan hoor”, vertelt hij. “Het is echt wel emotioneel om hier ter plekke te zijn. Het zorgt ervoor dat het verhaal nog meer tot leven komt.” (JDW)