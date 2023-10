Tables d’Hôtes brengt mensen samen tijdens Week van de Smaak: “Fantastisch om andere smaken en culturen te ontdekken”

Van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november vindt in Vlaanderen en Brussel voor de zeventiende keer Week van de Smaak plaats, een jaarlijks cultureel evenement dat mensen samenbrengt rond smaak en eetcultuur. Ook in onze regio wordt opnieuw Tables d’Hôtes georganiseerd waarbij Kortrijkzanen kennismaken met gerechten en culturen uit alle windstreken.

Tijdens de Week van de Smaak bereiden inwoners uit Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke en de ruime omgeving een gerecht dat typisch is in hun cultuur. Voor 17 euro per persoon kan je de meest exotische smaken gaan proeven in een huiselijke sfeer en meteen wat bijleren over de cultuur van je gastvrouw of gastheer.

Samen met Marc De Craemer (69) en Greta Demeester (67) genoot ik van de Congolese keuken van Charlotte Itoko (40): Kortrijkzane sinds 1997, moeder van vijf kinderen en verpleegkundige. Als voorgerecht serveerde Charlotte een combinatie van zoet en hartig met gekaramelliseerde bakbanaan en loempia’s. Als hoofdgerecht kip moambe, rijst en saka saka (maniokbladeren) en als dessert mikaté, een soort Afrikaanse olliebollen.

“Het gaat niet alleen om eten, maar ook om elkaar leren kennen, elkaars gewoontes en interesses begrijpen, zodat we geen vreemden blijven na al die jaren” – Charlotte Itoko

Als hoofdgerecht kip moambe, rijst en saka saka © MD

“Ik ben altijd bereid om mijn cultuur aan anderen te leren kennen. Ik ben er fier op én de Belgische cultuur. Het verbinden van die twee is belangrijk. We krijgen niet altijd de kans om dat te doen, dus ik grijp graag zulke evenementen aan, ook voor de sfeer en gezelligheid”, glimlacht Charlotte. “Het gaat niet alleen om eten, maar ook om elkaar leren kennen, elkaars gewoontes en interesses begrijpen, zodat we geen vreemden blijven na al die jaren, maar met elkaar verbonden zijn. Hoewel we allemaal drukke levens hebben, moeten we hiervoor tijd maken en moeite doen.”

Marc en Greta nemen al sinds de start deel aan Tables d’Hôtes. “De eerste keer was in een klein huisje op de Houtmarkt. Als ik me niet vergis was het een Nigeriaanse keuken met enkele uitdagende gerechten (lacht) en waarbij er niet echt getafeld werd. Sindsdien merk je dat deelnemers zich wat hebben aangepast. Het is bijvoorbeeld minder fel gekruid en er is meer een restaurantgevoel”, zegt Greta. “Hoe dan ook, is het fantastisch om eens andere smaken en culturen te ontdekken. Daarnaast hoor je ook wat over hun land van herkomst”, vult Marc aan.

Inschrijven voor Tables d’Hôtes kan via deze link of boekt de Congolese keuken van Charlotte rechtstreeks op +32 (0)485 86 65 48. Daarnaast organiseert Charlotte een inzamelactie van medicijnen en medisch materiaal voor Congo. Iedereen mag deze binnenbrengen op Moorseelsestraat 2.