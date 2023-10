Taart en bubbels voor de 100-jarige Simonne Villeirs

Simonne is afkomstig uit Boncelles bij Luik waar ze op 7 oktober 1923 werd geboren. Haar ouders Omer Villeirs en Adrienne Penel hadden er een zelfstandig busbedrijf. Op 8-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Veurne. Simonne liep school tot haar 14 jaar zoals het in die tijd het geval was.

Ze huwde met Medard Thieren, die overleed in 1993. Hij werkte bij de familie Reynaert, waar hij een vakbekwame medewerker was. Hij stond er ondermeer in voor de installatie van verwarmingstoestellen. Ze kregen twee zonen, Luc (66j) en Dirk (63j). Ondertussen heeft Simonne één kleinkind, Sarah, uit het huwelijk van Dirk en Brigitte. Fleur en Louis zijn haar twee achterkleinkinderen.

Sociaal ingesteld

Simonne werkte in de boekhandel ‘Die Swaene’ op de Grote Markt van Veurne. Ze bleef er werken tot in 1954. Toen haar tweede zoon Dirk werd geboren stopte ze met werken om zich volledig aan de huishoudelijke taken te wijden. Simonne houdt van een babbel met haar medebewoners op de afdeling ‘Dageraad’ in ‘WZC Ter Linden’ waar ze reeds zes jaar verblijft. Simonne is zeer sociaal ingesteld en nog goed taalvaardig. Ze heeft het grootste respect en spreekt vol lof over haar zorgkundigen die ze vaak bedankt met een lekker snoepje of een vriendelijke babbel.

Simonne kijkt bijzonder uit naar het bezoeken van haar familie in het weekend waar heel wat verhalen uit het verleden weer tot leven komen. Ze volgt dagelijks het nieuws op Focus-Wtv en documentaires over dieren en de natuur zijn haar favoriete programma’s. Ze luistert graag naar muziek van Will Tura. Ze kende hem en zijn ouders van vroeger, daar ze in haar buurt op de Nieuwstad in Veurne woonden.

Familiefeest

Burgemeester Peter Roose en schepen Guido Hoste kwamen Simonne in naam van het stadsbestuur gelukwensen waarna de verjaardagstaart werd aangesneden en een glas werd gedronken samen met de medebewoners en de zorgkundigen van haar afdeling ‘Dageraad’. Zondag, 8 oktober, volgt nog een familiefeest. (José Tyteca)