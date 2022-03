’t Zunnetje verhuist van Beselare naar Zonnebeke: “We zijn beter bereikbaar”

’t Zunnetje, een welzijnsschakel die mensen in armoede in de gemeente Zonnebeke ondersteunt, verhuist. Vanaf 19 maart staan de vrijwilligers klaar in hun nieuwe locatie in de Berten Pilstraat 6.

In 2014 staken enkele enthousiaste vrijwilligers de koppen bij elkaar. Het doel was een nieuwe vereniging in het leven te roepen met kansarmen uit eigen gemeente als belangrijkste doelgroep. Momenteel bestaat de vereniging uit zes bestuursleden. Daarnaast zijn er een 12-tal die de winkel openhouden, vervoer verzorgen, helpen bij verhuizingen of bijspringen waar nodig.

“’t Zunnetje is een vereniging die zich specifiek richt op mensen die in Groot- Zonnebeke materiële of sociale uitsluiting ervaren. Dat kunnen zowel gezinnen met of zonder kinderen zijn of alleenstaanden. Maar onze deur staat eigenlijk voor iedereen open”, zegt Sanne Van Neste.

Koffienamiddagen

“Onze vrijwilligers houden een tweedehandswinkel met kledij open, doen een aantal huisbezoeken en in een normaal (precorona) jaar organiseren we heel wat activiteiten zoals workshops, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Doorheen het jaar zijn er ook op verschillende tijdstippen koffienamiddagen en we gaan ook elk jaar op uitstap. Er zijn ook plannen om de breiclub binnenkort opnieuw op te starten. We zorgen ook voor de praktische organisatie van de Pamperbank. De Fietsbieb, een initiatief van beweging.net, is naast onze nieuwe locatie gevestigd.”

De centrale ligging is zeker een meerwaarde

Vanaf 19 maart neemt ’t Zunnetje zijn intrek in de oude directeurswoning van de Zonnebeekse gemeenteschool. “We wisten al langer dat het gebruik van de locatie in Beselare niet voor eeuwig was. We gingen op zoek naar een nieuwe locatie en vonden er niet meteen een. Dankzij de gemeente kunnen we nu terecht op deze nieuwe locatie waar we voor onze leden veel beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het merendeel van onze leden woont bovendien in deelgemeente Zonnebeke. De centrale ligging is dus zeker een meerwaarde”, aldus Sanne. “In Beselare hadden we het volledige huis ter beschikking, in Zonnebeke het gelijkvloers. Daardoor is de ruimte wel iets beperkter. We missen wel opslagruimte om goederen te stockeren, maar dat probleem hadden we in Beselare ook al. De nieuwe winkel die opengesteld is voor iedereen is iets kleiner en daardoor vind je er enkel kledij en accessoires zoals rugzakken, handtassen, sjaals, enzovoort.”

Opendeurdag

’t Zunnetje opent zijn deuren op de nieuwe locatie op zaterdag 19 maart. Je kunt er die dag terecht van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur om een kijkje te nemen. Elke bezoeker krijgt ook een glaasje aangeboden. Daarna zijn de openingsuren: elke tweede en vierde woensdag van de maand van 14 tot 17 uur, elke eerste en derde zaterdag van 14 tot 17 uur en elke derde donderdag van 16 tot 18 uur. Kledij kan binnengebracht worden vanaf april, elke eerste zaterdag van de maand tijdens de openingsuren.