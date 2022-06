’t Vielootje is ambassadeur ‘Ik koop lokaal’

De derde ambassadeur ‘Ik koop lokaal’ is bekend: het echtpaar Gina Gryson en Kris Houthoofdt van ‘t Vielootje aan de Zandvoordebrug mogen een jaar lang de titel dragen. Ze beloven zich in de zetten voor de Oudenburgse handelaars.

“Ik koop zelf heel veel lokaal en wil dat, nu we ambassadeur zijn, nog meer aanmoedigen bij de Oudenburgenaars. Ook hopen we iets op poten te zetten om de handelaars meer samen te brengen rond acties. Ik vind het echt belangrijk dat we elkaar steunen”, zegt Gina Gryson. Zij startte acht jaar geleden, op 4 april, met bistro ‘t Vielootje aan de Zandvoordebrug. “Ik heb dit de eerste jaren alleen gerund, tot het niet meer haalbaar was. Dan heeft Kris zijn job bij de bank stopgezet en is hij mij komen helpen. We hebben dan een professionele keuken geïnstalleerd om nog beter en volgens de voorschriften te kunnen koken.”

Lekkere dagschotels

Intussen is ‘t Vielootje uitgegroeid tot een zaak die bekendstaat voor zijn lekkere dagschotels. Het is ook een fijne stop voor fietsers die er op het ruime terras graag genieten van een biertje, koffie of frisdrank. “We hebben binnen slechts 14 zitplaatsen, maar kunnen gebruikmaken van veel ruimte buiten. We hebben ook twee petanquebanen aangelegd. In augustus organiseren we trouwens voor de eerste keer een tornooi”, besluit Gina Gryson, de nieuwe ambassadeur Ik koop lokaal. (LIN)