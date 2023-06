‘t Vat van Rodenbach blijft perfecte opener voor Batjesweekend in Roeselare

Het warme weer zorgde ervoor dat het vrijdagavond al erg druk was in Roeselare voor de start van de Batjes. Voor de eerste koopjes, maar ook voor de terrasjes en natuurlijk ‘t Vat van Rodenbach.

‘t Vat van Rodenbach was opnieuw een succes vrijdagavond in Roeselare. De traditionele opener van de Batjes lokte duizenden feestvierders naar het centrum van Roeselare, maar ook elders was het zoeken voor een plaatsje. De perfecte start van een hopelijk succesvol koopjesweekend.

De avond begon met de intrede van de reuzen en de huldiging van de Kraks van De Weekbode Roeselare. Zij werden door burgemeester Kris Declercq in de bloemetjes gezet. Daarna was het tijd om de tap van het vat open te draaien en de aanwezigen te laten proeven van het Roeselaars stadswater.

Het goede weer zorgde ervoor dat het erg aangenaam vertoeven was in de Rodenbachstad. De dj’s, waaronder Dirk Destoop, Gunther D en Dj DDD, deden de rest. Tot in de vroege uurtjes werd er gefeest.

Dit jaar werd er extra ingezet op preventie met een uitgebreid aanbod aan non-alcoholische dranken. De Batjes duren nog tot maandag met heel wat kortingen, kraampjes, maar ook tal van optredens verspreid over het centrum of op Plein Publique.