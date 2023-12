‘t Speelkot biedt 300 gezelschapsspellen aan: “Populair bij twintigers én grootouders met kleinkinderen”

Sinds kort kun je terecht in ’t Speelkot in het centrum van Oostende. De uit Leopoldsburg afkomstige Mattias Berkmans opende de deuren in de Hendrik Serruyslaan 66. Je kan er gezelschapsspelletjes kopen of ter plaatse spelen.

“In Leopoldsburg heb je een initiatief De kolonisten, waar je mij regelmatig kon terugvinden. Ik volgde de liefde – Raïsa Ingelbrecht – richting Oostende en dacht eraan om hier een gelijkaardig concept uit de grond te stampen. Ik vond een pand in het centrum van Oostende dat zowel dienst kon doen als winkel als een ontmoetingsplaats voor wie ter plaatse graag eens een spelletje wil spelen. We beschikken over een breed gamma van meer dan 300 spellen, gaande van de klassiekers waaronder Monopoly Oostende, Rummikub tot The Key, Wingspan of Alice Garden”, vertelt Mattias.

Shop en speelruimte

“Iedereen is welkom in onze shop annex spelruimte. Je kan er met twee of meer komen spelen. De maximumcapaciteit bedraagt 36 personen. Ook verjaardagsfeestjes behoren tot de mogelijkheid. Momenteel hebben veel twintigers de weg gevonden naar ’t Speelkot. Maar ook grootouders met hun kleinkind komen langs”, klinkt het.

“We organiseren regelmatig workshops, zoals het leren verven van miniatuurfiguurtjes. Af en toe demonstreren we ook een nieuw spel. We zijn open van woensdag tot zondag, telkens in de namiddag. In het weekend kun je vanaf 10 uur bij ons terecht. Je betaalt 2 euro per uur als je bij ons komt spelen, of je kan een abonnement nemen aan 15 euro per maand. Organisaties die ons willen boeken om ons initiatief te demonstreren, kunnen altijd contact opnemen. Vorig weekend waren we onder andere te gast bij Kinepolis voor een evenement rond de film Wonka.”