’t Souffleurke houdt reünie met nieuwkomer Marleen

Op de affiche van Reünie, de volgende voorstelling van ’t Souffleurke, prijkt een foto van Barnum. Zo kreeg het verhaal, geschreven door Yves Caspar, een Roeselaarse touch. Marleen Vandaele staat trouwens voor het eerst op het podium van de Rumbeekse toneelgroep.

Naar aanleiding van een grote reünie op hun oude school nodigt Josiane (Katrien Demuynck) vier ex-klasgenoten uit voor een drink bij haar thuis. Een blij weerzien, al geldt dat niet voor iedereen want de spanningen van dertig jaar geleden zijn duidelijk blijven hangen. Wat is er van de dames geworden? Hebben ze hun ambities van een achttienjarige kunnen waarmaken? Hebben ze de man en de job van hun leven gevonden en vooral zijn alle plooien uit het verleden gladgestreken?

’t Souffleurke speelt dit stuk vijf keer in OCAR in Rumbeke en voor Marleen Vandaele is het een eerste kennismaking met het Rumbeekse podium. “Ik ben pas onlangs opnieuw in Roeselare komen wonen. Het is een beetje back to the roots, want ik ben hier 69 jaar geleden geboren. Maar lang heb ik hier niet gewoond. Ik zat jarenlang op internaat in Wallonië en ben uiteindelijk in Avelgem terechtgekomen.”

Bestuur

“Toneelspelen zit in mijn bloed, als jong volwassene speelde ik al in Izegem bij Kunst Veredelt. Dan kwamen de studies en ben ik getrouwd, en was acteren enkele jaren niet meteen de eerste prioriteit. Maar het bleef kietelen en uiteindelijk ben ik in mijn nieuwe woonplaats lid geworden van de Avelgemse toneelvereniging Tope. Ik zat er zelfs in het bestuur want als ik eenmaal een engagement aanneem, dan ga ik er volledig voor. Ik ben zeer gedreven in die zaken.”

Bitch

“Toen ik met pensioen ging, kon ik mijn echtgenoot overtuigen om weer naar Roeselare te komen wonen en dat ik daar meteen op zoek zou gaan naar een toneelgezelschap, dat was duidelijk. Zo ben ik bij ’t Souffleurke aanbeland. Vorig jaar werkte ik al mee achter de schermen. Dat vind ik even belangrijk als op een podium staan. Ook mijn man was meteen bereid om mee te helpen aan de decors van ’t Souffleurke. Ik speelde voor het eerst echt mee tijdens Theater in het Park en dit jaar sta ik voor het eerst in een avondvullend stuk in OCAR.”

“Ik speel er de rol van non in Barnum, een strenge non mag je wel zeggen. Ik weet niet waarom maar heel mijn leven al kreeg ik dit soort rollen toebedeeld, zeg maar de bitch van het spel. Blijkbaar past dat het best bij mijn karakter en mijn uiterlijk al zou ik graag eens de rol spelen van het brave Bernadetje”, lacht Marleen.

’t Souffleurke zet voor deze productie acht acteurs op het podium: Katrien Demuynck, Mieke Delobel, Ria Parmentier, Emilie Wybo, Myriam Lagae, Christ Soenen, Niek Buyse en Marleen Vandaele. Zij worden in toom gehouden door regisseur Patrick Rozé.

De Reünie van ’t Souffleurke vindt plaats op 1, 2, 5, 7 en 8 maart in OCAR. Tickets kosten 10 euro en worden besteld op de website van ’t Souffleurke.

Info en tickets: www.tsouffleurke.be