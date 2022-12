’t Schoederkloptje biedt onder protest basisdiensten aan: “Armoede blijft een vaak onzichtbaar pijnpunt”

‘t Schoederkloptje in Zarren is een vereniging waar mensen in kwetsbare situaties terecht kunnen. De vereniging bestaat dit jaar 20 jaar. De leden gaan op zoek naar mensen die in armoede leven, brengen hen samen en werken rond thema’s zoals wonen, inkomen, vrije tijd, werk en onderwijs.

“Door mensen die wel en niet in armoede leven samen te brengen, kunnen wij de pijnpunten in de samenleving blootleggen”, aldus coördinator Sarah Bordon-Soens. “Dit doen we om zowel het beleid als anderen erop attent te maken dat we rekening moeten houden met mensen die in armoede leven. Wij geven mensen in armoede een stem, door samen initiatieven uit te werken of actie te voeren. Onze vereniging staat open voor iedereen.

Onder protest

Met Onder protest bedoelen we dat het niet aan ons is om de zaken waarin de overheid te kort schiet, zelf op te vangen. Maar we moeten dit toch doen, omdat we voelen dat de nood er is.”

Wij geven mensen in armoede een stem

“In oktober kregen wij van TWS projects een busje dat we de komende jaren actief zullen inzetten binnen onze werking. We zullen de plattelandsarmoede proberen aan te pakken. Veel mensen geraken in financiële moeilijkheden, kunnen de auto niet meer betalen of kunnen zich amper verplaatsen om boodschappen te doen. Op het platteland is er ook weinig openbaar vervoer. De bus zal ook ingezet worden voor het vrijetijdsaanbod of voor het vervoer van en naar de voedselbank. TWS projects schonk ons ook nog zes laptops die we in de vzw kunnen gebruiken om mensen digitale vaardigheden bij te brengen.

Weggeefwinkel

In onze weggeefwinkel, ’t Snuffeltje, kunnen mensen op zaterdagvoormiddag vijf kledingstukken per persoon per maand komen halen, maar ook speelgoed of klein huishoudelijk materiaal”, besluit Sarah. (JD)