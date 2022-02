’t Sas Herleeft wil droom Patrick Bolle in ere herstellen: “Veel valt er op ‘t Sas niet te beleven, dus de nood is hoog”

Bijna 6 jaar na het overlijden van Patrick Bolle wil de nieuwe vereniging ’t Sas Herleeft de nalatenschap van de betreurde kapper en geboren en getogen Sassenaar eer aandoen. “We willen de draad van Patricks Sasfeesten oppikken en onze wijk nieuw leven inblazen. Zoals hij het altijd voor ogen had”, geeft voorzitter Jeffrey Piquet aan.

“Met onze vereniging ’t Sas Herleeft willen wij de sociale cohesie en de sfeer in de wijk Sas helpen aanzwengelen”, opent voorzitter Jeffrey Picquet. Jeffrey, havenarbeider in Zeebrugge, woont sinds een dertiental jaar opnieuw op ‘t Sas. “Maar pas op, ik ben een Sassenaar in hart en nieren, hoor. Ik heb mijn hele lagere schooljaren in de Europaschool gesleten. Ik loop trouwens nog vaak langs bij directrice Brenda Linskens in mijn oude school.”

Het Sas nieuw leven inblazen, dat is in een notendop de missie van de nieuwe vereniging. “Dat is hoogst nodig, want veel valt er hier niet meer te beleven. Ondanks de komst van vele nieuwe, jonge gezinnen naar de wijk. Maar ja, als je weet dat er bijvoorbeeld maar één buurtcafé, Het Bierhuis in de Nukkerstraat, meer is op ’t Sas, dan weet je het wel.”

Het was een opdracht die ook Sassenaar, kapper en gemeenteraadslid Patrick Bolle zich indertijd ter harte had genomen: ‘zijn’ wijk nieuw leven inblazen. Al te veel aandacht ging naar het toeristische Bredene Duinen, liet Patrick vaak weten aan zijn collega-gemeenteraadsleden. Hij zou er tot zijn veel te vroege dood in 2015 voor blijven ijveren.

Evenementen

Jeffrey Picquet en een handvol medewerkers van het eerste uur willen die draad nu opnieuw oppikken. “In een eerste fase staan er twee evenementen op stapel: een 1 meifeest op het Dr. Vandewegheplein en een Sasfeest op 27 augustus, op de terreinen van de voormalige Electrabelsite”, springt bestuurslid Johan Coucke bij.

“Het zijn twee activiteiten die Patrick Bolle ooit in gang zette in zijn geliefde wijk. We kunnen gerust zeggen dat hij de fundamenten van onze vereniging heeft gelegd. We zijn dan ook trots om op zijn erfenis verder te mogen bouwen.”

Hoewel nog veraf in de tijd, houden Coucke en Picquet nog een slag om de arm: “Afwachten natuurlijk hoe de coronasituatie evolueert. Maar eigenlijk hebben we er wel vertrouwen in dat we hier op 1 mei met een fantastisch feest zullen kunnen uitpakken. Je hoort het vaker onder de wijkbewoners: ze hebben goesting om er nog eens ouderwets in te vliegen. Voor alle duidelijkheid: wij ook!”

