’t Pleintje pronkt met nieuw meubilair: “Ingezameld plastiek werd vermalen tot bouwstof”

De buurtbewoners van ’t Pleintje in Sint-Andries namen deel aan Bouwstof, een project van vzw de Batterie dat mensen samenbrengt rond een artistiek project en hen zo wil laten nadenken over het gebruik van publieke ruimte. Daarbij werd hen ook gevraagd om plastiek in te zamelen.

“Dat werd met een shredder vermalen tot ‘bouwstof’, met het materiaal werd dit multifunctioneel meubilair gemaakt: de tafels en bankjes vormen samen een leuke tribune voor buurtvoorstellingen”, zegt Katrien Decoster van De Batterie. Op die manier werd het een verbindend project. “De buurtbewoners dachten mee na over de publieke invulling van het parkje. Dit bracht hen dichter bij elkaar, wat al meteen resulteerde in de oprichting van een nieuw wijkcomité”, klinkt het.