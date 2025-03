’T Pakhuus is vernieuwende ontmoetingsplek voor jongeren in Oostende

Oostende heeft er een bijzondere plek bij: ‘T Pakhuus. Dit initiatief van Inge Vyt (57) en Nicolas Dehague (42) biedt jongeren een veilige en creatieve omgeving waar ze kunnen studeren, ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Maar ‘T Pakhuus is meer dan dat: het is een droom die werkelijkheid wordt en een plek voor persoonlijke groei en avontuur.

Inge Vyt groeide op in Antwerpen en verhuisde 23 jaar geleden naar West-Vlaanderen. “Ik werkte als docent expressie en communicatie en was 22 jaar betrokken bij de renovatie van pakhuizen,” vertelt Inge. “Ik heb altijd een passie gehad voor oude gebouwen met geschiedenis. Toen ik moeder werd, besloot ik mijn leven een andere wending te geven en verhuisde ik naar Oostende.”

Haar band met Oostende bleek sterker dan verwacht. “Mijn overgrootvader kwam uit Oostende en werkte op de lange omvaart. Misschien verklaart dat waarom ik me hier altijd zo thuis heb gevoeld. Ik bracht elke zomer door bij mijn grootouders en woon hier nu al 23 jaar.”

Naast haar werk in erfgoed, had Inge ook een andere passie: autosport. “Ik had een racewagen en nam deel aan de 24 uur van Zolder. Ik was de eerste vrouwelijke teameigenaar,” vertelt ze wanneer we elkaar ontmoeten in ’T Pakhuus. “Uiteindelijk verkocht ik alles en richtte ik me volledig op mijn nieuwe avontuur in Oostende.”

Nood aan plek voor jongeren

Het idee voor ‘T Pakhuus ontstond vanuit een probleem dat Inge zag in de stad. “Een vriendin die bij Duin en Zee werkt, vertelde me hoe moeilijk het is voor jongeren om na hun twaalfde nog ergens terecht te kunnen. Veel ouders kwamen naar haar toe omdat hun kinderen geen plek meer hadden voor vakantieactiviteiten,” legt Inge uit. “Jongeren hangen dan vaak zonder structuur op straat. Dat moest veranderen.”

Vastbesloten om iets te doen, begon Inge te onderzoeken wat mogelijk was. “Toen het pand waar vroeger Deschildre Streekproducten zat vrij kwam, greep ik mijn kans. Ik besloot dat ‘T Pakhuus een privé-initiatief zou zijn, zonder afhankelijk te zijn van subsidies of externe regels.”

‘T Pakhuus biedt jongeren een huiselijke sfeer waar ze kunnen studeren, maar ook ontspannen. “Ik wilde een plek creëren die voelt als een grote huiskamer,” vertelt Inge. “Een plek waar jongeren kunnen leren, maar ook tot rust kunnen komen. Er is zoveel druk op jongeren vandaag de dag. Hier kunnen ze even ademhalen.” De studieruimte speelt daarbij een centrale rol. “We werken met een registratieboek en een gediplomeerd begeleider. Jongeren kunnen in groepen werken of zich afzonderen in rustige hoeken. Tijdens examenperiodes zijn we zes dagen per week open,” legt Inge uit. “Het mooiste is dat het voor iedereen toegankelijk is, met studententarieven en kansentarieven. De prijs mag nooit een drempel zijn.”

Leren is bij ‘T Pakhuus niet beperkt tot boeken. “We willen jongeren ook praktische vaardigheden leren, zoals touwen knopen, materialen verzamelen in de natuur en ambachten ontdekken,” zegt Inge enthousiast. “Het is belangrijk dat ze hun talenten ontwikkelen en nieuwe dingen leren.”

Creativiteit en ambacht: een plek voor makers

Naast de jongerenwerking biedt ‘T Pakhuus ook ruimte voor kunstenaars en ambachtslieden. “Er zijn zoveel getalenteerde mensen die niet de kans krijgen om hun werk te tonen. Hier kunnen ze zonder kosten tentoonstellen,” vertelt Inge. “We willen een platform bieden waar bijzondere creaties in de kijker worden gezet.”

De eerste expositie van ‘T Pakhuus is meteen bijzonder. “Sam, een surfster met een spierziekte, heeft een passie voor fotografie en haar expositie, een waterexpo, is de openingstentoonstelling,” zegt Inge trots. Daarnaast krijgen jonge juwelenmakers die met gerecycled materiaal werken de kans om hun werk te tonen. “Ambacht mag niet verdwijnen. ‘T Pakhuus is een plek waar vakmanschap kan bloeien.”

Sport en avontuur aan zee

Sport en beweging zijn eveneens een belangrijk onderdeel van ‘T Pakhuus. “Mijn vriend Nicolas is een wavesurfer en hij merkte op hoe weinig plekken er zijn voor surfers om samen te komen,” zegt Inge. “We wilden dat veranderen. In de zomer organiseren we surfsessies, windsurfen, bodyboarden en zandpierzoeken.”

Zelfs als er geen golven zijn, is er genoeg te doen. “Dan gaan we vissen of organiseren we verhalenavonden over het zeemansleven,” lacht Inge. “We willen samenwerken met de visput om kano- en zeilactiviteiten op te zetten. Het draait om verbinding: jongeren moeten weten dat ze altijd welkom zijn.”

Betaalbaarheid voor iedereen

Een belangrijk aspect van ‘T Pakhuus is dat het toegankelijk blijft voor iedereen. “Dit is geen luxeproject,” benadrukt Inge. “We houden de prijzen laag. Studenten krijgen korting en we werken met kansentarieven via de Uitpas.” De inkomsten komen uit verschillende bronnen, zoals drankverkoop, workshops en de studieruimte. “We bekijken voortdurend wat werkt en passen waar nodig aan. Het belangrijkste is dat we nooit drempels opwerpen. Iedereen is welkom, ongeacht hun financiële situatie.”

Vrijdag 14 maart wordt ‘T Pakhuus officieel geopend. “Er is eerst een receptie voor partners en zakenrelaties, en vanaf 14 uur zijn jongeren welkom om als eersten de sfeer te proeven,” besluit Inge enthousiast. (ZB)