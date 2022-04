’t Oud Konijntje ruimt plaats voor hoofdkwartier DL Medical: “Ruimte openstellen voor jonge ondernemers”

Langs de Bosstraat verrijst momenteel een nieuw hoofdkwartier voor DL Medical, de Waregemse verkoper van medische toestellen. De nieuwbouw komt op de site van het voormalige sterrenrestaurant ’t Oud Konijntje. “Het historische gebouw behouden? Dat lukte niet, het was echt een heel oud konijntje geworden.”

Er heerst dezer dagen grote bedrijvigheid in de Bosstraat, op de site waar vroeger ’t Oud Konijntje gevestigd was. Dat bekende sterrenrestaurant sloot in 2010 de deuren, waarna Dieter Lembrechts de gebouwen en de terreinen kocht. De Waregemnaar, die met DL Medical een specialist in producten voor chirurgie, endoscopie en echografie heeft, bracht er na enkele jaren zijn bedrijf onder. Eerst in de bestaande gebouwen, straks in een nieuwbouw.

Dat het voormalige restaurant enkele weken geleden afgebroken werd, leverde her en der kritiek op. “Maar eigenlijk kon het niets anders. ’t Oud Konijntje was een bejaard konijntje geworden. Het gebouw was afgeleefd en stond zelfs te dicht bij de autosnelweg, volgens de momenteel geldende wetgeving”, vertelt Dieter Lembrechts. “Bovendien is ons bedrijf groeiend en hebben we plaats te kort.”

Er zal plaats zijn voor veel licht en groen, met extra zichtbaarheid vanop de autosnelweg – Dieter Lembrechts

Ook de eigenaarsfamilie Desmedt had volgens Lembrechts geen bezwaren. De zaak was jarenlang in handen van broer en sommelier Frank Desmedt, zus en sterrenchef Patricia en de andere zus en zaakvoerster Anne-Marie, die in 2019 overleed na een slepende ziekte. “Voor hen is het een afgesloten hoofdstuk. Het restaurant had charme, maar is nu niet meer up-to-date, geven ze toe”, zegt Lembrechts.

Stockageruimte en burelen

Op dit moment zijn de afbraakwerken op de site volledig achter de rug en starten de eigenlijke bouwwerken. Het nieuwe gebouw, dat heel wat stockageruimte en extra burelen omvat, zou tegen de kerstperiode af moeten zijn. “Er zal plaats zijn voor veel licht en groen, met extra zichtbaarheid vanop de autosnelweg”, vervolgt Dieter Lembrechts, die 15 medewerkers tewerkstelt. “En we zijn nog op zoek naar bijkomende krachten.”

Zo moet het nieuwe hoofdkwartier van DL Medicals er in de toekomst uitzien. © gf

De bovenverdieping van de nieuwbouw heeft nog niet meteen een invulling, maar ook daaraan werd gedacht. “Die bureauruimte zou ik willen openstellen voor jonge ondernemers of start-ups die op zoek zijn naar plaats en expertise. Ik vind het belangrijk om groeibedrijven, die op zoek zijn naar toegevoegde waarde van andere ondernemers, te steunen. Niet alleen praktisch, maar ook met kennis en ervaring. Als er een klik is, kunnen we ook spreken over een participatie. Al is dat allemaal toekomstmuziek.” (PNW)