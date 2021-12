‘t Mouterijtje na 36 jaar in andere handen: “Er komt een kaart met 150 bieren”

Wellicht is er geen Kortrijkse restaurateur met meer jaren op de teller dan Marc Pareit. En niet veel horeca-uitbaters stonden in meer Kortrijkse zaken achter de toog dan Erwin Verbeke. Maar Verbeke wil van ‘t Mouterijtje een bierbrasserie maken, naar het model van Sint-Amand, de brasserie die hij veertien jaar op het Sint-Amandsplein uitbaatte.

Zesendertig jaar staat de eenenzestigjarige chef-kok achter het fornuis van ’t Mouterijtje. “Maar vooral mijn vrouw is het gezicht van onze zaak,” zegt Marc Pareit. Zij is degene die in de zaak staat. Sigrid Dedeurwaerder (59) zegt dat ze de klanten evenzeer zal missen als andersom. In hun plaats komen Erwin Verbeke (49) en Marijke Roland (33). Erwin was vier jaar lang de man achter ’t Oud Kanon, maar was vooral veertien jaar de uitbater van Brasserie Sint-Amand op het Sint-Amandsplein, de zaak die hij binnenkort in het groot wil overdoen in ’t Mouterijtje.

De nieuwe uitbater is een oude bekende in de Kortrijkse horecawereld

Erwin was nadien ook nog vijf jaar gerant van ‘Shooters’. En na een jaar aan de slag geweest te zijn bij Unilin, bereidde hij de voorbije drie jaar sauzen voor de grootkeukens bij diepvriesbedrijf Crop’s. “Maar het was al langer dat ik tegen mijn vrouw zei dat ik voor mijn 50ste nog eens een eigen horecazaak wou uitbaten. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We waren al een paar zaken gaan bekijken, maar er was geen haast bij.”

Het Mirakelstraatje

Zelfde scenario bij Marc en Sigrid. Er was geen haast bij. “We naderen de pensioenleeftijd,” zegt Marc, “maar we worstelden vooral al een hele tijd met personeelstekort. Het feit dat onze zoon Timothy af en toe kon inspringen, gaf ons wat adem. Maar hij is nu voor het tweede jaar aan de slag als licentiaat Nederlands-Engels in Spes Nostra en heeft dus wel andere prioriteiten.”

Marc, die destijds een koksopleiding volgde in Brugge en Koksijde, werkte jaren geleden in Interludium in het Ring Shopping Center, voor hij zesendertig jaar geleden samen met zijn vrouw Sigrid het Mouterijtje overnam, een zaak die toen al een vijftiental jaar bestond. “Er waren toen nog in totaal vier horecazaken in het straatje. En uiteindelijk liep dat aantal op tot vijftien,” herinnert Sigrid zich. Het waren de tijden dat de Kapucijnenstraat het Mirakelstraatje werd genoemd. “Nu met de verlaagde Leieboorden kan je wel van een heropleving van de buurt gewagen,” zegt ze, “maar zoals toen wordt het nooit meer. Nu zijn het drinken en het roken aan banden gelegd…” en Marc vult aan: “en door de vijftig meter eenrichtingsverkeer op de brug die het Buda-eiland met de buurt van de markt verbindt zijn er veel mensen die niet meer tot bij ons geraken. Vroeger hadden we stromen bezoekers van de beurzen in de Expo. Dat zijn mensen van buiten Kortrijk. Die vinden ons niet meer.”

Honderdvijftig bieren

Marc en Sigrid verlaten de zaak niet meteen. Ze blijven nog even aan boord. “Ten langste tot eind september,” zegt Marc. En intussen gaan Erwin en Marijke van het restaurant een brasserie maken. “Het is de bedoeling dat je vanaf januari aan de toog van een biertje zult kunnen genieten. Maar de eigenlijke opening van de bierbrasserie is voorzien voor 15 april, Goeie Vrijdag,” aldus Erwin. “Dan hebben we het hele paasweekend om ons nieuwe concept voor te stellen. En aangezien de paasfoor naar verluidt een volle maand zal duren, is dat ook het ideale moment om onze bierkaart te lanceren,” zegt hij. “We mikken op een kaart met honderdvijftig bieren, maar ook en vooral veel lokaal bier. Er zijn brouwerijtjes in Wevelgem, Kuurne, noem maar op. En natuurlijk zullen we ook de klassiekers op de kaart zetten.” Er zal nog kunnen gegeten worden, maar een puur restaurant zal het niet meer zijn. “Er zal een steak en een brochette op de kaart staan, maar ook een croque en een spaghetti. We mikken met andere woorden op een breder publiek. Ook in de namiddag gaan we openblijven en worden we een tearoom.”

Sigrid en Marc zullen nog enkele maanden aan boord blijven in ‘t Mouterijtje (foto KVdm)

En Marc en Sigrid krijgen in de overgangsperiode nog even de tijd om afscheid te nemen van hun klanten. Want de aankondiging van de overname komt al bij al vrij onverwacht. “Niet voor ons natuurlijk. Maar we wilden er dit keer zeker van zijn dat de overname zou doorgaan. Een paar jaar geleden deed het gerucht al eens de ronde dat de zaak overgenomen was, maar toen gingen de plannen niet door. En met de huidige conjunctuur, waarin lenen voor een horecazaak heel moeilijk geworden is, wilden we wachten tot we zeker waren. Maar inderdaad, we gaan de mensen missen. We kennen na al die jaren meer mensen hier op het eiland dan in Gullegem, waar we wonen.”