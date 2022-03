’t Meikensbos verkozen tot beste camperplek van België: “Mooiste erkenning die we kunnen krijgen”

De beste camperplek van België ligt in Dentergem. Althans volgens gebruikers van Campercontact, een toonaangevende app binnen het campermilieu. ’t Meikensbos kreeg van hen immers de hoogste gemiddelde rating op de app, waardoor het zich een jaar lang de beste camperplek van België mag noemen.

Een erg mooi erkenning voor Catherine Vanclooster en Christophe De Buck, die de camperplek nog maar twee jaar uitbaatten. Voor corona op de proppen kwam, baatte het koppel immers nog een feestzaal uit op de site. De pandemie zorgde er toen echter voor dat het koppel het over een andere boeg moest gooien. Ze besloten om hun droom werkelijkheid te laten worden en richtten een camperplek in aan de rand van de Meikensbossen. Een keuze die het koppel zich nog niet beklaagde.

Mooiste erkenning

Dat het goed draait, bewijst ook deze erkenning. “In het campermilieu is dit eigenlijk de mooiste erkenning die we kunnen krijgen”, zegt Catherine trots. “Het doet veel deugd, vooral omdat de prijs uitgereikt wordt op basis van de reviews van onze bezoekers.” Met een gemiddelde reviewscore van 4,74 op 5 scoort ’t Meikensbos dan ook erg hoog

“Onze locatie, aan de rand van het bos, is onze allergrootste troef”, geeft Catherine aan. “De mensen kunnen hier onthaasten. Er zijn fietsroutes, wandelroutes, je hebt het bos… Het is hier perfect om tot rust te komen. Ook hangt er een gemoedelijke en vriendelijke sfeer. De grand chique is het niet, maar dat hoeft ook helemaal niet.”

Met open armen

Ook de bezoekers zijn duidelijk tevreden over het werk van Catherine en Christophe. “Het is meer dan verdiend”, zegt Inge Hinnekint, die met haar man Francky al meer dan tien keer naar de camperplek kwam. “Catherine en Christophe ontvangen je altijd met open armen en zijn enorm behulpzaam. Het is een plezier om hier te komen.”

Ook de extraatjes weet het koppel ten zeerste te appreciëren. “Zo mag mijn man geen alcohol meer drinken en zijn ze daarom speciaal voor hem alcoholvrije alternatieven gaan halen. Het zijn dat soort details die het verschil maken.”

Ze wordt daarin bijgetreden door Conny Taeymans, die vanuit Laarne naar Dentergem was gekomen. “Ik vind het helemaal terecht dat ze de erkenning gekregen hebben. Ik kan eigenlijk niets op de service aanmerken. Het grote pluspunt is dat ze heel snel reageren als je een reservatie doet en dat alles hier perfect georganiseerd is. Ook je viervoeter wordt met open armen ontvangen. Het is nu de zoveelste keer dat ik hier ben, en ik zal zeker nog terugkomen.”

De doelstelling voor Catherine en Christophe zijn dan ook duidelijk. “We willen voortdoen zoals we bezig zijn”, klinkt het in koor. (TM)