’t Leeshuus op Groentenmarkt werd in tien jaar ankerpunt voor buurt: “We willen niet meer groeien”

’t Leeshuus op de Groentenmarkt bestaat tien jaar en breidde in die periode flink uit. Dit laagdrempelige initiatief is niet meer weg te denken uit de badstad. “Onze deur staat open, maar we willen niet meer groeien”, zegt voorzitter Raf Bronselaer. Ze kregen zopas een schenking van 500 boeken van een lagere school.

v

“Tien jaar geleden wilden we een ontmoetingsplaats maken voor buurtbewoners die ouder of zorgbehoevend worden. Ze konden er in gesprek gaan met mensen die ervaring hebben in die zorgsector. De koffie en de boeken die hier gelezen of gekocht kunnen worden, waren een verbindingsmiddel”, herinnert voorzitter Raf Bronselaer zich. “Dat concept is eigenlijk nog steeds van toepassing, al ligt het accent subtieler op zorg. Mensen kunnen hier boeken kopen en dat zorgt voor inkomsten voor onze vzw.”

Groei

“We bereiken mensen uit de wijk, boekenliefhebbers uit Oostende, toevallige passanten en toeristen. Mensen komen ook steeds gerichter, want velen kennen ondertussen ‘t Leeshuus”, zegt ook Bea De Rouck, coördinator van de publiekswerking en programmatie. “Ook schrijvers, acteurs en mensen uit de kunstwereld vinden steeds meer de weg naar de plek op de Groentenmarkt. Marcel Vanthilt was één van onze eerste bezoekers, maar door onze verschillende activiteiten vonden ook andere bekende mensen de weg.”

“De organisatie van activiteiten is belangrijk, want het brengt mensen bijéén en zorgt voor een podium voor auteurs. Twee keer per maand is er in ‘t Leeshuus een activiteit. Het gaat om een literaire avond, waarbij we boeken introduceren bij het publiek. Vaak voorafgegaan door wat poëzie van Eva Cox of een verhaal van Eric Vlaminck, auteur van Dikke Freddy. Op die avonden is het hier ‘full house’. Eens per maand is er ‘zet je neer’, waarbij we iemand laten spreken over zijn of haar levensverhaal. Soms vertonen we ook films uit het sociaal-literaire genre”, zeggen beide bezielers. ‘t Leeshuus bereikt op openingsdagen een 100-tal mensen. In het gezellige café bevinden zich 5.000 boeken.

Zomerse zondagen

De Groentenmarkt wordt in de zomer op zondag omgetoverd in een boekenplein met een tweedehands boekenmarkt, een beperkt muziekoptreden en een literair event in Le Parisien. “Daarmee bereiken we toch ook telkens 500 mensen”, zegt Bea De Rouck. ‘t Leeshuus is ook vaste partner van het boekenfestival Faar. ‘t Leeshuus doet een beroep op een 50-tal vrijwilligers.

“Het hele jaar door zijn er vier leesgroepen actief, telkens met een andere insteek. De Franstalige leesgroep houdt maandelijks ook conversaties in het Frans. Tweewekelijks komen ook de Engelstalige en Nederlandstalige leesgroep samen. Ze bespreken boeken en teksten rond eenzaamheid, nieuwkomers of andere thema’s. Daar wordt dan over gepraat. Recent zijn we gestart met een Duitse leesgroep”, weet Bea.

Vorig jaar startte ‘t Leeshuis met een muurkrant: het Prikkelblad. “We werken samen met andere verenigingen van de wijk. Op een 50-tal plaatsen is de muurkrant te lezen. We willen ermee een aanzet geven om te lezen. Er is bij elk artikel een QR-code om verder te lezen. Daarnaast hangt er ook één uitgebreid artikel dat de mensen op die 50 plaatsen kunnen lezen. Het is een project dat we graag zouden verder zetten.”

Jeugd

’t Leeshuus kreeg bezoek van het derde leerjaar van het college OLKO Kaaistraat. Onderwijzer Arend Devulder: “We kennen ‘t Leeshuus al lang en af en toe komen we langs. Dit keer was er een bijzondere reden. Onze school hield grote kuis in de bibliotheek en er waren een 500-tal boeken over. We schenken die aan ‘t Leeshuus.” Raf Bronselaer bevestigt: “We sorteren en de boeken krijgen een plaats in onze jeugdhoek, waar kinderen steeds welkom zijn voor een gratis boek. De overschot bieden we, net als andere geschonken boeken, te koop aan op onze zomerse boekenmarkt. Wat daarna nog over is, gaat richting Kringwinkel.”

“Een verplaatsing is niet aan de orde. We zijn een te belangrijk ankerpunt voor buurtbewoners”, zegt de voorzitter resoluut. “En onze activiteiten willen we ook niet uitbreiden. Dit is behapbaar met 50 vrijwilligers. Een schaalvergroting zou zorgen voor minder persoonlijk contact en ontmoeting, wat we zo belangrijk vinden.”

Feest

Van 22 tot 24 november is er een feestweekend. Voor medewerkers is er op vrijdag 22 november om 12 uur een aftrap met een kritische noot van Dikke Freddy (Eric Vlaminck). Op zaterdag is er voor elke bezoeker een gratis drankje en zondag 24 november is er tussen 14 en 20.30 uur een T-Dansant in Klein Verhaal (Toegangsprijs: 5 euro)

’t Leeshuus is openen op woensdag- en vrijdagmiddag en de hele donderdag, zaterdag en zondag.