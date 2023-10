’t Kringske lanceert memorandum met aanbevelingen rond armoede in Izegem

Naar aanleiding van de Werelddag van het Verzet tegen Armoede heeft ’t Kringske, een vereniging waar armen het woord nemen, het armoedebeleidsplan van de stad Izegem onder de loep genomen en enkele aanbevelingen opgemaakt.

Dat deed het samen met ’t Koeterke (onderdeel van CAW Centraal West-Vlaanderen) en ’t Venster (onderdeel van vzw Uniek). “We zijn blij dat er een armoedebeleidsplan is opgemaakt, maar vanuit de noden en vragen van onze leden en bezoekers hebben we ook enkele aanbevelingen en voorstellen opgemaakt”, vertelt groepswerker Sarah Vancompernolle.

De aanbevelingen en voorstellen

“De stad wil rekening houden met een betere toegankelijkheid en versterking van digitale vaardigheden, maar houden jullie ook rekening met de mogelijkheid om toegang te hebben tot betaalbaar internet? We vragen ook basisbereikbaarheid voor iedereen. Door de verplaatsing en verwijdering van sommige haltes, net als bij het uitfaseren van de belbus, wordt het voor mensen in armoede een stuk moeilijker zich te verplaatsen. Natuurlijk beslist De Lijn, maar bij navraag blijkt dat beslissingen ook in samenspraak met het lokaal bestuur gebeuren.”

Verder wil ’t Kringske dat de stad er ook voor zorgt dat alle mensen toegang hebben tot vrije tijd, vakantie en ontspanning. “Maak bijvoorbeeld werk van de UITpas en het daaraan gekoppelde kansentarief. Investeer ook in de uitbreiding van het Rap Op Stap-kantoor en breidt de Fietsbieb uit. Meer openingsuren betekent meer mogelijkheden.”

Tot slot vraagt de armoedeorganisatie om jongeren te ondersteunen in hun zelfstandigheid door het aanbieden van een woonbeurs. “En we vragen bijzondere aandacht voor het recht op wonen voor iedereen”, aldus Sarah. “Vanuit onze organisaties hebben we schrik voor het verplicht fusioneren van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen en Sociale Verhuurkantoren. Dit omdat er meer uitsluitingsmaatregelen moeten gecreëerd worden in plaats van te investeren in meer huisvesting. Dit zorgt voor meer mensen die uit de boot vallen of nog langer op wachtlijsten moeten staan. Kan stad Izegem hier mensen in kansarmoede voldoende ondersteunen met bijvoorbeeld een extra huurtoelage?”

Wat na 2025?

Het armoedebeleidsplan van Izegem reikt tot 2025. “We vragen ons af wat hierna zal volgen”, besluit ’t Kringske. “Recent is een plan goedgekeurd dat toekomstige federale regeringen verplicht om binnen een jaar na hun aantreden een plan rond armoedebestrijding op te maken. Wij durven hetzelfde te vragen op lokaal vlak en vragen expliciet om als deskundigen binnen onze sector mee betrokken te zijn.”