‘t Krantenwinkeltje 54 is weer open

Said Hassanpoor is de nieuwe uitbater van ’t Krantenwinkeltje 54 in de Jules Peurquatstraat in Oostende. De krantenwinkel, bij Sien, was twee maanden gesloten na de overname.

“Ik ben 27, oorspronkelijk afkomstig van Afghanistan, maar ik woon al van mijn twee jaar in België en ben een echte Belg”, vertelt Saïd. “Ik heb een opleiding vliegtuigtechnieken in Oostende gevolgd, maar ik heb die studies vroegtijdig afgehaakt en zeven jaar geleden ben ik zelfstandig geworden, uitbater van Boekhandel Kiosk aan de Alfons Pieterslaan 105.”

“Begin 2022 had ik de kans om de krantenwinkel van Sien over te nemen, die al 40 jaar bestaat, en ik heb toegehapt. Om alles in orde brengen met de overname, was de winkel twee maanden gesloten, maar nu staan we weer volledig ter beschikking van onze klanten. Ik heb het winkelinterieur en het aanbod zoveel mogelijk behouden.”

“We verkopen kranten, tijdschriften, wenskaarten, snacks, rookwaren en dranken. We hebben ook de Lotto en zijn het enige postpunt hier in het centrum. De mensen kunnen hier ook altijd terecht voor een gezellige babbel. We staan open voor onze klanten!” (FRO)