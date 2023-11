’t Koeterke en Kringloopwinkel geven beha’s Ohlala een tweede leven: “Blij dat ze zo een tweede leven krijgen”

Bij Lingerie Ohlala in Lendelede houden ze jaarlijks een inzamelactie waarbij klanten hun oude beha’s kunnen inleveren. Die beha’s worden vervolgens geschonken aan organisaties die zich inzetten tegen armoedebestrijding zoals ’t Koeterke in Izegem en De Kringloopwinkel in Kortrijk.

“Ieder jaar in november organiseren we, samen met ongeveer 80 andere winkels in Vlaanderen, een inzamelingsactie waarbij we vrouwen aanmoedigen om hun oude beha’s bij ons in te leveren. Als beloning krijgen ze een aankoopbon ter waarde van 10 euro, die ze kunnen gebruiken bij de aanschaf van een nieuwe beha”, zegt Lot Decock, eigenaar van Lingerie Ohlala. “Deze actie is heel succesvol en wordt steeds populairder. Vrouwen waarderen niet alleen het gebaar, maar vinden het ook belangrijk dat hun oude, maar nog bruikbare beha’s, een tweede leven krijgen.”

Armoedebestrijding

“Naast onze toegankelijke ontmoetingsplek waar mensen kunnen samenkomen voor een praatje en individuele ondersteuning, bieden we een kledingservice met een ruime keuze aan kleding voor mensen met beperkte financiële middelen”, legt Frederike De Smet van inloophuis ‘t Koeterke uit. “De donatie van beha’s biedt deze vrouwen nu ook de kans om ook mooie en hoogwaardige beha’s te dragen, iets wat ze anders niet zouden kunnen veroorloven.”

“De meeste ingeleverde beha’s verkeren nog in uitstekende staat”, verzekert Lot Decock nog. “Vaak omdat mensen van maat zijn veranderd of graag een nieuw trendy ontwerp willen. We zijn verheugd dat deze beha’s op deze manier een waardevolle bestemming krijgen.”

Kortingsbon

Deze inzamelingsactie loopt nog tot het einde van november. Je kunt de beha’s in een speciale box voor de winkel deponeren of ze in de winkel afgeven. Zorg er wel voor dat de beha’s schoon zijn en verpakt zijn in een plastic zak. Als je je e-mailadres toevoegt, ontvang je een kortingsbon van 10 euro, te besteden bij de aankoop van een nieuwe beha. (MI)