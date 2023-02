’t Groentehuisje in Torhout staat te koop: “Het wordt fysiek te zwaar”

De bekende groente- en fruitwinkel ’t Groentehuisje aan de Oostendestraat in Torhout, niet ver van het Kasteel Wijnendale, staat samen met het bijhorende tuinbouwbedrijf en woonhuis te koop. “Het wordt voor ons fysiek te zwaar”, zeggen de zaakvoeders-eigenaars Rudi Vanhoutte (bijna 60) en zijn vrouw Hilde Naeyaert (58). “Toch is er geen haast bij om geschikte overnemers te vinden, want tot zolang blijven we zelf op post.”

Rudi, die zowel in 2012 als in 2016 door een hartstilstand getroffen werd, wil voluit voor zijn gezondheid kiezen. “Ik zit al vanaf mijn 16de in de stiel en mijn lichaam vertoont serieuze slijtage”, zegt hij. “Het wordt tijd om het rustiger aan te doen.”

“Dat klopt helemaal”, bevestigt Hilde, die de zus is van gedeputeerde Bart Naeyaert. “Hoe hard we onze vele lieve klanten ook zullen missen, we moeten naar ons lichaam luisteren en een stap terugzetten. We werken al ons hele leven keihard, maar we kunnen dat niet blijven doen tot we erbij vallen. De combinatie van de drukte in de winkel, het labeur in de serres en het vroege opstaan om naar de veiling te trekken, kunnen we geen jaren meer volhouden.”

Van het Wit-Gele Kruis naar de serres

Het tuinbouwbedrijf, dat momenteel 9.000 m² serres bevat, kende zijn prille start begin jaren 1930, toen Rudi’s grootvader Jozef Wydooghe vanuit Gits naar de huidige locatie in Torhout kwam, er een boomgaard aanplantte en groenten teelde. Hij verkocht zijn producten op de vroegmarkt in Oostende, want van de veiling was er nog geen sprake. Vrij snel bouwde hij ook wat eenvoudige serres. “Hij is altijd voor geweest op zijn tijd”, zegt Rudi. “Hij was een vooruitstrevende man.”

Begin jaren 1960 namen Rosa Wydooghe (Jozefs dochter) en Germain Vanhoutte, de overleden ouders van Rudi, de zaak over. Ze teelden hun producten om ze naar de veiling in Roeselare te brengen. Rudi hielp vanaf zijn 16de mee en zou voor de rest van zijn beroepsloopbaan in het bedrijf blijven.

“Rudi en ik zijn in 1986 getrouwd”, vertelt Hilde. “Rudi ontfermde zich samen met zijn ouders over het tuinbouwbedrijf aan de Oostendestraat en ik werkte als verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. Daar ben ik in 1989 mee gestopt om Rudi met de teelten in de serres te helpen. In 1991 hebben we dan de onderneming van zijn ouders overgenomen.”et Wit-Gele

Verkoop van huis, winkel en serres in één geheel

Dé specialiteit van Rudi en Hilde zijn sinds jaar en dag het telen van diverse soorten tomaten. Maar ze kweken ook bloemkolen, komkommers, asperges, paprika’s, aardbeien en aardappelen. Sinds ze in 2009 met ’t Groentehuisje gestart zijn, doen ze dat almaar meer in functie van de winkel. Alleen wat ze te veel aan productie hebben, gaat naar de Reo-veiling.

“Rudi en ik staan pal achter het verhaal van de korte keten”, zegt Hilde. “Daar past ’t Groentehuis met zijn ruime aanbod aan groenten en fruit perfect in. Ons klantenbestand is omvangrijk en we vinden het sociale contact in de winkel zalig. Dat zullen we zeker missen. We willen trouwens onze vele trouwe klanten nu al bedanken, al hebben we voor alle duidelijkheid nog geen overnemer. Dat kan nog even duren.”

De verkoop van de winkel, het woonhuis en de serres gebeurt in één geheel. Een koper met tuin- of landbouwachtergrond zou ideaal zijn.