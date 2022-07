’t Groenselpoortje pakt uit met feestzaal bij nieuwe zaak: “Het leven is al saai genoeg, extra plezier kan geen kwaad”

Hans Denoo (53) en Katleen Demaeght (43) hebben wat te vieren. De zaakvoerders van ’t Groenselpoortje staan al dertig jaar op verschillende markten, waaronder de gezellige boerenmarkt van Gistel. Het koppel pakt nu uit met een feestzaal bij hun zaak in buurgemeente Sint-Pieters-Kapelle.

De ouders van Hans waren als landbouwers actief in de melkverwerking. Door de opkomst van de melkquota in de jaren tachtig, moest iedereen uit de sector toen stevig de geldbuidel opentrekken. De lokale ondernemersfamilie ging daar niet in mee en besloot over te schakelen op het kweken van groenten. Dat bleek een voltreffer te zijn. “Er is me altijd gezegd geweest: ‘Je moet iets kweken en telen dat een ander niét heeft.’ Voilà, zo simpel kan het zijn”, opent Hans. “We verbouwen hoofdzakelijk grove groenten. Dat betekent: groenten in open lucht, niet in serres. Onze specialiteiten zijn asperges, prei en allerlei koolsoorten. Daarnaast hebben we in de zomermaanden ook nog een vijftiental andere groentesoorten. Geef toe: niks smaakt zo lekker als verse sla die in buitenlucht is gekweekt.”

De eerste keer

Dertig jaar geleden nam Hans voor het eerst deel aan verschillende markten. “Te beginnen in Middelkerke, daarna Diksmuide en vervolgens de boerenmarkt in Gistel. Dat zijn onze drie grootste markten, naast de gezellige initiatieven in Nieuwpoort, Adinkerke, Oudenburg en onze eigen Sint-Pieters-Kapelle. Ik herinner me nog goed mijn allereerste markt begin jaren negentig. Ik kwam daar toe met twee schragen en een plank, en ging op het einde van een lange voormiddag met 2.000 frank – of 50 euro – naar huis. Ik dacht bij mezelf: ‘Op die manier hou ik het niet lang vol.’ De dag van vandaag zouden veel starters het dan al opgeven. Maar ik niet. Ik ben blijven doorwerken om te staan waar we nu staan”, blikt Hans fier terug.

Feestzaal

Een tijdje terug openden Hans en Katleen naast hun winkel ook een gezellig hoeveterras met bar en picknickplek. Je kan er terecht voor streekproducten zoals bieren van lokale makelij, maar ook voor een lekkere lunch. Daar komt nu nóg een initiatief bij: een feestzaal. “Het leven is al saai genoeg, laat er ons wat ambiance aan toevoegen”, knipoogt Hans. “Met ons hoeveterras sloegen we al een nieuwe weg in, we gaan op dat elan dus door. Iedereen kan het zaaltje huren voor bijvoorbeeld verjaardagsfeesten, huwelijken, communies of lentefeesten. Er is ruimte voor zo’n 150 tot 180 personen. Mensen mogen zelf kiezen of ze met hun eigen traiteur werken of met onze aangeraden traiteur. Kijk, iedereen heeft wel eens nood aan ontspanning – de boog kan niet altijd gespannen staan. Een feestje op elk moment van het jaar moet dus zeker kunnen, liefst van al hier bij ons”, lachen Hans en Katleen.

Viering

Om het jubileum en de nieuwe zaal te vieren, is er op zaterdag 9 juli een groot feest onder de noemer ‘Hans den avond leute’. Voor 25 euro kan je ofwel om 12 uur of om 18 uur genieten van een aperitief en biefstuk met frietjes. De toegang tot de avondlijke afterparty is gratis. (Timmy Van Assche)

Alle info: tgroenselpoortje@pandora.be of 0477 77 01 39.