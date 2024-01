‘t Gaverhopke uit Waregem schenkt cheque van 1.250 euro aan Deerlijkse ezelboerderij

’t Gaverhopke pakte voor de twaalfde keer met een kerstmarkt uit in en rond de brouwerij in Nieuwenhove (Waregem). “De verschillende standhouders verkochten handgemaakte en/of lokale producten”, blikt Bruno Delrue terug op het geslaagde initiatief.

“Met de fooien die de studenten krijgen in de brasserie, de verkoop van snoepzakjes en een deel van het standgeld van de standhouders ondersteunen wij altijd een goed doel. Dit jaar was dat de therapeutische ezelboerderij ‘Elza en Valere’ uit Deerlijk. In aanwezigheid van de kerstman konden we een cheque van 1.250 euro overhandigen aan de verantwoordelijken van de ezelboerderij.”

’t Gaverhopke, een ambachtelijke brouwerij met bijhorende brasserie, bestaat sinds 1994 en heeft in 2015 zijn intrek genomen in de kasteelhoeve Goed te Nieuwenhove. Op zondag 21 juli 2024 wordt er een grote zomermarkt georganiseerd. (DRD)