’t Free Shopke en Help Ons Helpen bundelen de krachten

Ingrid Kerckhof en Jean-Marie Ryckier reden, na de overstromingen van juli 2021 in de Ardennen, met ‘Help Ons Helpen’ ieder weekend naar ginder om de slachtoffers te helpen. In Rollegem-Kapelle begonnen Magina Verstraete en haar man Johan Dirks nog net voor corona uitbrak met een voedselbedeling ’t Free Shopke. “Vanaf nu werken onze beide hulporganisaties samen voor mensen uit de regio die het minder breed hebben”, zeggen Ingrid en Magina.

Na de overstromingen in de Ardennen in 2021 begonnen Ingrid en Jean-Marc uit de Rodemont in Lendelede met ‘Help Ons Helpen’. “Met de hulp van nog enkele vrijwilligers reden we wekelijks met een bestelwagen vol goederen voornamelijke voedsel en kledij naar één van de getroffen gebieden in de Ardennen. Eerst naar Durbuy, later naar Pepinster, waar de nood bij de slachtoffers naar ons gevoel het hoogst was. We bleven dat doen tot in de paasperiode van 2022. Uiteraard konden we daarbij rekenen op tal van milde schenkers of donateurs!”

Eigen regio

Na de ‘Ardennenperiode’ richtte ‘Help Ons Helpen’ zich op mensen die het minder breed hebben in de eigen regio. “We proberen die mensen zo goed mogelijk te helpen met voedsel en andere goederen. Vorig jaar organiseerden we nog op 5 november in zaal Lindelei in Lendelede een groot feest voor 200 kansarmen en hun kinderen. Wij en onze donateurs zorgden voor een ontbijt, een uitgebreide lunch, pannenkoeken, ijs, animatie én heel veel warmte.”

Magina Verstraete hielp vroeger bij de vzw Armoede Vlaanderen en begon net voor de coronacrisis begin 2020 met voedselbedeling in Rollegem-Kapelle en omgeving onder de naam vzw ’t Free Shopke. “Mijn garage was de stapelplaats voor de geschonken goederen. Toen het daar te klein was, deed ik dat vanuit een pand in de Roeselaarsestraat en nu is ‘t Free Shopke in de Schoolstraat 17 in Rollegem-Kapelle. Ik kan rekenen op de hulp van mijn partner Johan Dirks en van vrijwilliger Roland Heyndels.”

Samen

Vanaf nu beslisten ‘t Free Shopke en Help Ons Helpen om samen te werken. “Vanuit de opslagplaats in de Schoolstraat in Rollegem-Kapelle”, zegt Ingrid. “Magina kwam eerst eens kijken bij ons in Lendelede en zag waar wij mee bezig waren. En ze zag dat we iets te bieden hadden. Het klikte meteen tussen ons. Uiteindelijk besloten we hulporganisatie Help Ons Helpen en ‘t Free Shopke te fusioneren om de mensen in armoede nog beter te kunnen helpen. Al wat wij hadden aan overschotten van voeding, kledij, speelgoed, noodpakketten, enzovoort brachten we naar de Schoolstraat.”

Momenteel zijn er een 70-tal gezinnen die twee keer in de maand in ‘t Free Shopke gratis een volle grote kartonnen doos voeding komen halen. Ze kunnen ook gratis kledij uitkiezen en we hebben ook een shop waar iets meer kwalitatieve kledij kan gekocht worden aan 1 à 2 euro per kledingstuk. Ze betalen wel elke maand een kleine bijdrage van 10 euro voor de vervoerskosten van onze hulporganisatie. Niet iedereen kan zomaar komen, men moet een aanbevelingsbrief van het OCMW of een advocaat kunnen tonen.”

Nieuwjaarsdrink

Zondag 28 januari organiseren Help Ons Helpen en ‘t Free Shopke een nieuwjaarsdrink voor kansarmen uit de brede regio in Buurthuis De Kobbe in de Schoolstraat 19 in Rollegem Kapelle. “We zoeken nog donateurs van allerlei soorten voeding (vers vlees, droge- en andere voeding), speelgoed, kledij, schoolgerief, producten voor de persoonlijke hygiëne zoals bijvoorbeeld maandverbanden. En we zoeken ook nog dringend gepensioneerden (of anderen) die zelf niet noodlijdend zijn en 1 à 2 keer in de week ‘s avonds voeding willen ophalen bij bakkers en supermarkten.” (IB)