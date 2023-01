’t Fonteintje kan langer open blijven nu bouw nieuwe cultuurzaal pas voor 2024 is

De gemeente Ruiselede wil de verouderde zaal Polenplein vervangen door een nieuw cultureel centrum. Dat project moet echter volledig vanaf nul hernomen worden. Daardoor zal er niet voor de tweede helft van 2024 gebouwd kunnen worden. Dat is goed nieuws voor Sander Vuylsteke en zijn vrouw Sue Ellen Van de Walle, die café ’t Fonteintje nu langer kunnen openhouden.

De gemeente heeft de ambitie om een nieuwe zaal te bouwen op de plek waar de verouderde zaal Polenplein staat. De oorspronkelijke timing is echter helemaal in het water gevallen, omdat aannemers die naast de opdracht grepen naar de Raad van State stapten en daar gelijk kregen. Daardoor moet de procedure voor de bouw van een nieuwe zaal volledig hernomen worden. “Door een arrest van de Raad van State werd de gunningsbeslissing van de nieuwe zaal geschorst. De aanbestedingsprocedure zal opnieuw gevoerd worden. Hierdoor zal de effectieve uitvoering van de plannen ten vroegste in de tweede helft van 2024 kunnen starten”, zei burgemeester Greet De Roo (RKD) tijdens de gemeenteraad eind december.

Goed nieuws

Het gemeentebestuur sprak inmiddels met Sander Vuylsteke, uitbater van ’t Fonteintje, het café bij zaal Polenplein. “We hadden eerst niet verwacht dat we nu nog open zouden zijn, maar inmiddels is ook duidelijk dat we het komende jaar open mogen blijven. Ik denk dat dit vooral voor de plaatselijke jeugd en de lokale verenigingen goed nieuws is”, zegt de cafébaas. Hij runt de zaak sinds 2019 en wordt daarbij geholpen door zijn vrouw Sue Ellen Van de Walle. “Met kleine evenementen zoals onze nieuwjaarsreceptie binnenkort hopen we hier verder een leuke plek in Ruiselede te creëren.”

Voor de fusie

De bouw van het nieuw cultureel centrum is een van de drie grote projecten die de gemeente nog voor de fusie met Wingene wil aanvatten of realiseren. Voor de nieuwe zaal is er 8 miljoen euro uitgetrokken. In 2023 wordt ook nog het voorgebouw van de sporthal aangepakt. Daarvoor is anderhalf miljoen euro in de budgettering ingeschreven. Het derde belangrijk project dat nog voor de fusie rond moet zijn, is de herinrichting van het centrum van Doomkerke. Daarvoor heeft het gemeentebestuur 3 miljoen euro ingeschreven in de begroting. (BF)