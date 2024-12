’t Ferm organiseert Kerst op ‘t Capellehof

Naar jaarlijkse gewoonte pakt ’t Ferm, in samenwerking met verschillende verenigingen, uit met Kerst op ’t Capellehof. Ondertussen heeft de voorziening voor mensen met een beperking grote plannen met de tuin van de site in het hartje van Rollegem-Kapelle.

Vrijdag 13 december vindt het jaarlijkse kerstevenement Kerst op ‘t Capellehof plaats, een organisatie van ’t Ferm in samenwerking met verschillende verenigingen en hobbyisten. “Van 17 tot 23 uur kan je op de site van ’t Capellehof, in hartje Rollegem-Kapelle, genieten van hapjes en drankjes, maar er zijn ook leuke spulletjes zoals gepersonaliseerde kerstballen, T-shirts en wenskaarten te koop”, aldus Danny Demeersseman, coördinator van ’t Ferm.In het woonhuis van ’t Capellehof presenteren de mensen met een beperking die verbonden zijn aan ’t Ferm onder de noemer Samen Kunsten hun zelfgemaakte kunstwerken.

Traditiegetrouw lanceert ’t Ferm in december ieder jaar een warme actie. De organisatie verzamelt dit jaar giften voor de aankoop van een nestschommel met klimparcours. Bedoeling is dat die in de toekomst een plaats krijgt in de vernieuwde tuin van ’t Capellehof.

Bekostiging

“Het prachtig gerenoveerde Capellehof vraagt om een tuin en omgeving met dezelfde allure. ’t Ferm wil hier samen met de gemeente een uitnodigende ontmoetingsplaats van maken waar ruimte is voor een moestuin, neerhofdieren, zitgelegenheid, recreatie en educatie”, aldus Danny Demeersseman. Voor de bekostiging van dit dossier diende ’t Ferm een project in bij het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader. “Op 21 november kregen we het goede nieuws dat ons project is goedgekeurd.”

Bij ’t Ferm is men echt blij met de bijdrage van Leader. Voor de komst van de nestschommel met klimparcours rekent men echter op giften.