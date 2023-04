’t Ferm bedankt vrijwilligers en huldigt nieuwe fietsenberging in

‘t Ferm, het lokale initiatief voor mensen met een beperking, heeft in zaal De Kobbe in Ledegem een bedankingsavond voor zijn vrijwilligers georganiseerd. Tegelijkertijd werd de nieuwe fietsenberging officieel ingehuldigd. Intussen kijkt men al volop uit naar de verhuis naar ‘t Capellehof.

’t Ferm, het dagcentrum voor mensen met een beperking, kan bij zijn dagelijkse werking rekenen op ruim twintig vrijwilligers. Die werden onlangs uitgenodigd in zaal De Kobbe in Rollegem-Kapelle voor een hapje en een drankje.

“Dankzij hen hebben onze cliënten vervoer, wordt er gefietst, gezwommen en gewandeld”, aldus een dankbare Danny Demeersseman, coördinator van ‘t Ferm. Van het bedankingsmoment maakte de organisatie gebruik om haar nieuwe fietsenberging naast de sporthal officieel in te huldigen. “In samenwerking met de gemeente Ledegem kregen we een stuk grond naast de sporthal ter beschikking met recht van opstal. De fietsenberging kon door de talrijke giften en sponsoring van de voorbije jaren gerealiseerd worden.” In de berging is plaats voor de tiental fietsen die de cliënten gebruiken. Daarbij ook tandems en elektrische tandems. “Doordat we over veel ruimte beschikten, hebben we ook een houtatelier en extra opslagruimte voor ons materiaal kunnen bouwen.”

Verhuizing

De fietsenberging blijft op die locatie, maar ‘t Ferm verhuist over enkele maanden wel naar een nieuwe locatie. “Op wandelafstand. We kijken echt uit naar onze intrek in ‘t Capellehof. Daar vinden we straks onze nieuwe thuis. We hopen begin augustus alles te kunnen verhuizen, zodat alles klaar is voor de officiële opening op 15 augustus.” (BF)