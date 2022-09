’t Berestuutje gaat voor vers, gezond én vroeg

Op 1 september heeft Nancy Vanderstraeten (47) haar droom uiteindelijk gestalte kunnen geven: ze opende in de Oostrozebekestraat 67 in Meulebeke haar broodjeszaak ’t Berestuutje.

Nancy, getrouwd met Christophe Dewaegemaecker en moeder van vier kinderen, weet als geen ander wat zelfstandig ondernemen betekent. Haar man runt al 22 jaar het bouwbedrijf Hacribo in de Berengemeente. “We wonen op enkele huizen van het pand waarin de broodjeszaak is ondergebracht”, aldus Nancy. “Het voorbije decennium zag ik er een vijftal handelszaken komen en gaan… Ik besefte dat het pand op mij wachtte en heb niet geaarzeld. De winkel kreeg een volledige make-over en het ruime atelier biedt plaats om alles artisanaal te bereiden met dagverse producten van lokale leveranciers.”

“Ik besef goed dat er al twee broodjeszaken in het centrum van Meulebeke zijn, maar ik wil vooral de klemtoon leggen op het aanbod en het vroege openingsuur. Mijn Berestuutje opent elke morgen om zes uur, want heel wat arbeiders, vooral in de bouwsector, zijn dan al onderweg naar hun werk.”

“Naast het ruime aanbod broodjes zorg ik ook voor salades, panini, poke bowl, wraps en pasta. Glutenvrij kan je hier ook krijgen, net als vergader- en partybroodjes, koffiekoeken, gebak, desserts en gezonde drankjes. Vanaf de herfst zal er dagelijks warme soep te koop zijn. Bij alles ligt de klemtoon altijd op gezonde voeding, want dat boeit me echt.” (LB)

’t Berestuutje in de Oostrozebekestraat 67 is van maandag tot vrijdag open van 6 tot 14 uur. Op zaterdag van 8 tot 14 uur, zondag gesloten. ’t Berestuutje is te volgen op Facebook en Instagram. Meer info op www.berestuutje.be of via 0494 99 57 64.