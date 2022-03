’t Achterhuisje in Ingelmunster maakte tijd vrij voor ouders met vragen rond kinderopvang

Het kinderdagverblijf ’t Achterhuisje in Ingelmunster bestaat bijna 33 jaar. Er zijn 104 plaatsen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ondanks het succes hoor je geen feestmuziek weerklinken, want in de voorbije weken ontstond er een grote crisis in de Vlaamse kinderopvang.

Eén kindje verloor het leven in een kinderopvang. Er groeide ook een groot ongenoegen tegenover het beleid van Kind & Gezin en minister Wouter Beke. Daarom besloten veel kinderopvangen om op vrijdag 25 maart én op 1 april de deuren te sluiten. In ’t Achterhuisje gebeurde dat niet.

“Door corona hebben de ouders al genoeg afgezien. We besloten dus onze deuren te openen, zodat de kindjes ook vandaag bij ons terecht konden”, zegt oprichter Dany Depreitere. “We kozen voor een andere aanpak. We stuurden een mail naar de ouders, met de boodschap dat ze best wat extra tijd vrijhielden wanneer ze op vrijdagavond hun kindje kwamen afhalen. We boden immers koffie met koekjes aan, maar het belangrijkste was wel dat de ouders even konden praten indien ze met vragen zaten. We willen niet dat ouders ongerust zijn wanneer de kinderen bij ons verblijven. We besloten een luisterend oor te zijn voor iedereen die met vragen zat.” (PADI)