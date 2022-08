Syrische Sama (13) leert Oekraïense kinderen Nederlands: “Als ik het moeilijk had, kreeg ik hulp en die hulp wil ik nu ook aan anderen bieden”

Acht jaar geleden ontvluchtte Sama Kalawi (13) de oorlog in haar geboorteland Syrië. Twee jaar later, in 2016, verhuisde ze naar ons land en sindsdien woont ze in Wielsbeke. Ondertussen spreekt Sama uitstekend Nederlands. Meer zelfs: tijdens de zomerschool WASKO Piccolo geeft ze nu zelf Nederlandse les aan Oekraïense vluchtelingen. “Ik ken de moeilijkheden en de valkuilen”, zegt ze.

In de gebouwen van Basisschool Springeling houdt WASKO vzw opnieuw de Zomerschool WASKO Piccolo open. Het doel: kinderen voorbereiden op het volgende schooljaar. Al trekt het initiatief traditiegetrouw ook heel wat kinderen aan van verschillende nationaliteiten. Onder hen zitten dit jaar ook heel wat Oekraïense kinderen. “We willen die vooral een fijne week aanbieden, want thuis is de oorlog nooit ver weg en hebben ze vaak weinig om handen”, zegt Jan De Potter, voorzitter van WASKO vzw.

Specifieke noden

Op de zomerschool wordt gewerkt rond Nederlands, Frans en wiskunde. “Op een speelse manier wordt leerstof van het afgelopen schooljaar herhaald”, aldus De Potter. “Daarnaast kijken we ook naar de specifieke noden van ieder kind. Voor anderstalige kinderen ligt de focus op extra Nederlandse lessen.”

Daarvoor kunnen ze bij WASKO vzw rekenen op een team van vrijwillige leerkrachten en jongeren die als assistent fungeren. Eén van die jongeren die ondertussen zelf Nederlandse lessen geeft, is de 13-jarige Sama Kalawi, tot vorig jaar zelf nog een leerlinge op de zomerschool.

Communiceren is moeilijk, gelukkig bestaan er ondertussen wel vertaalapps

“Vorige zomer kreeg ik hier extra Nederlandse lessen en leerde ik op het vlak van taal heel veel bij”, zo doet ze haar verhaal. “Als ik problemen had of zo, kon ik daarnaast altijd om hulp vragen, wat me enorm vooruit heeft geholpen. Toen ze me dit jaar vroegen om vrijwilliger te worden, heb ik dan ook niet getwijfeld. Ik wil de hulp die ik zelf kreeg immers ook bieden aan andere kinderen, want ik vind het erg belangrijk dat ze de basis van de taal kennen en zo hun plan kunnen trekken”, aldus nog Sama.

Valkuilen

Sama kent als geen ander de moeilijkheden en valkuilen van het Nederlands. “Ik heb inderdaad kunnen ervaren dat het geen gemakkelijke taal is om te leren. Zo zijn de werkwoordtijden en de vervoegingen allesbehalve evident. Ik leerde de Oekraïense kinderen daarom aanvankelijk vooral dingen die ik in het begin zelf gemakkelijk vond zoals de basiswoordenschat en enkele simpele standaardzinnetjes. Dat lijkt te werken, want ik merk dat ze bepaalde dingen goed oppikken. Ze leren heel snel bij.”

Als is het natuurlijk niet altijd simpel. “Communiceren is moeilijk”, geeft Sama toe. “Gelukkig bestaan er ondertussen wel vertaalapps zodat we toch kunnen babbelen.”

Jan De Potter is alleszins tevreden als hij Sama aan het werk ziet. “Zo wordt het echt wel een mooi verhaal. De cirkel is zo eigenlijk rond. Het is een perfect voorbeeld van hoe integratie kan werken. Zo proberen wij met onze zomerschool toch een klein beetje het verschil te maken”, zegt hij trots. (TM)