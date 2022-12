Syriër Foaz zoekt stukje grond om groenten te telen: “De natuur heeft de kracht om mensen te verbinden”

Rino is de verantwoordelijke van een kringloopwinkel. Foaz, een Syriër die bij Rino werkt als vrijwilliger, kwam op afgelopen zaterdag met een bizarre vraag voor zijn chef aanwandelen. “Weet jij waar ik grond kan huren, chef?”. Foaz was in een vorig leven boer in Syrië en zoekt nu in Avelgem grond om zijn hobby verder te zetten.

Om zijn kompaan te helpen, lanceert ‘chef’ Rino een oproep op Facebook. En met succes. Al snel stromen tientallen reacties binnen. Rino kan zijn ogen niet geloven. Niet alleen in Avelgem wilden mensen hem een stuk grond aanbieden, maar ook ver buiten de grenzen van de gemeente is zijn oproep in goede aarde gevallen. Zo kan hij eventueel zelf in Kemmel aan de slag.

Veel mensen bieden Foaz spontaan een gratis stuk landbouwgrond aan, en dit terwijl Foaz zeker wilde betalen voor zijn moestuinperceel. “Ik wil graag tomaten, paprika’s, aubergines, courgettes en boontjes planten”, klinkt het. “De groenten zijn voor mijn gezin, voor vrienden en buren. Zo kan ik ook mijn steentje bijdragen.”

Ervaring uit Syrië

Rino is ook verbaasd met al de reacties op zijn post. “Het is fantastisch dat de mensen Foaz zo’n warm hart toedragen om hem opnieuw te kunnen laten doen wat hij vroeger deed.”

Foaz knikt instemmend. “De mensen in België zijn supervriendelijk. Ik werk zeer graag als boer en heb al heel veel ervaring doordat ik dit deed in Syrië. Ik hoop dat dit mij wat extra geluk brengt in België, want door de oorlog zal ik niet meer kunnen terugkeren naar Syrië.”.

Alledaags

Foaz werkt nu al 3 maanden in de kringloopwinkel van Avelgem en zijn groenten kweken zou hij na zijn werkuren doen. In de regio van Avelgem zijn er ook heel wat gemeenschappelijke tuinen waar hij ook zijn groenten zou kunnen kweken. Er zijn heel veel mogelijkheden en door deze kleine oproep van Rino weet Foaz nu zeker dat hij zijn voormalig beroep ook in België zal kunnen uitoefenen. “Ik denk dat veel mensen zich in mijn verhaal kunnen vinden, want groenten telen is iets alledaags. Iedereen snapt het dat je dit mist om te doen.”

“De natuur verbindt mensen met elkaar, daarom waren er zoveel mensen bereidwillig om een stuk grond te delen met Foaz”, besluit Rino. (TB)