Syntra West organiseert unieke opleiding tot hondenherplaatser om het probleem van overvolle hondenasielen aan te pakken

Syntra West wil met de nieuwe opleiding ‘hondenherplaatser’ het probleem van de overvolle hondenasielen aanpakken. “Aan een hond kun je zien hoe erg het gesteld is met onze samenleving”, zegt docent en gedragsdeskundige Koenraad Van Daele.

Bruggeling Koenraad Van Daele (61), een gedragsdeskundige, die halftijds tewerkgesteld is in het Oostendse dierenasiel en in een kwarteeuw tijd meer dan 5.000 honden herplaatste, werkte in 2021 mee aan het tv-programma Viervoeters op Play 4, waarin honden met potentiële baasjes gematcht werden. Nadien werd hij gecontacteerd door Syntra West om samen met Nele Vlaeminck de nieuwe cursus hondenherplaatser op punt te stellen en vanaf komend najaar te doceren.

Verdubbeling

“Onze asielen puilen uit met honden, in vergelijking met een vijftal jaren geleden is het aantal afgestane honden verdubbeld”, zegt Koenraad Van Daele. Dat bevestigt ook Anne-Marie Lagrou van het Blauwe Kruis Brugge: “Voor corona verbleven er gemiddeld 15 à 25 honden tijdelijk bij ons, nu zijn het er 40 à 50. Golden Retrievers en Border Collies vinden makkelijker een nieuw baasje dan Duitse en Mechelse herders of Staffordshire terriërs.”

Volgens Koenraad Van Daele, die zelf zes honden heeft, handelen vele mensen impulsief bij het aanschaffen van een hond: “Dat doen ze vaak bij broodfokkers of bij obscure organisaties die vanuit het buitenland honden in camionettes overbrengen. De verwachtingen van de nieuwe hondenbaasjes zijn hoog gespannen, maar zelf hebben ze hun dier zeer weinig te bieden. Je moet tijd maken én ruimte hebben voor je hond.”

“Het gevolg is dat onze dierenasielen overstelpt worden met honden met gedragsproblemen, die moeten herplaatst worden. De nieuwe cursus richt zich vooral tot medewerkers en vrijwilligers van asielcentra, zodat zij met kennis van zaken honden bij de juiste mensen kunnen herplaatsen. Dieren en mensen moeten matchen, daar komt heel wat psychologie bij kijken.”

Gekste redenen

Lissa Van Hecke, product manager van de opleidingen dieren en toerisme bij Syntra West, beaamt: “Zonder enig gevoel van schaamte brengen mensen hun dier naar het asiel, met de gekste redenen. Zoals: die hond is wagenziek, ik wil een andere. Alsof het geen dier maar een uitgeleend boek uit de bibliotheek is. Een hond die af en toe binnen plast, is geen probleemhond. Je moet de achterliggende reden zoeken, vaak schort er iets aan het gedrag van het gezin.”

“Met onze cursus willen we vrijwilligers in dierenasielen, verenigingen die buitenlandse honden plaatsen en reddingsteams die met honden werken, een uniforme opleiding aanbieden. De opleiding focust niet alleen op het gedrag van de hond, maar ook op het gedrag van de toekomstige baasjes. Er is dus een groot psychologisch en deontologisch aspect, we verwachten dat de cursist al een grote achtergrondkennis als bagage meebrengt. Enkel van dieren houden is onvoldoende!”

Syntra West organiseert op 29 maart om 19 uur een infosessie. Info: www.syntrawest.be