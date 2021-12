Syndici ondervinden moeilijkheden om personeel te vinden: “Syndicus is dikwijls kop van jut”

Syndici hebben het almaar moeilijker om personeel te vinden. Vooral aan de kust blijkt het moeilijk, al staan er in de rest van Vlaanderen minstens 500 vacatures open. “Vooral de stress doet kandidaat-syndici afhaken.”

Studies wijzen erop dat het beroep en de rol van een syndicus nauwelijks bekend is. Een syndicus staat in voor het beheer van de algemene delen van appartementsgebouwen en dat mag je best in de brede zin van het woord nemen. “Wij moeten als syndici een beetje van alle markten thuis zijn”, legt Alain Labyt van Het Syndichuis in Oostende uit. De syndicus beheert 85 gebouwen in Oostende, de Oostkust, tot in Beernem.

“Wij doen het beheer van de algemene delen van het gebouw: het dak, de lift, de fundering, alles eigenlijk. Het gaat echter nog veel verder dan dat. Mensen beschouwen je als een vertrouwenspersoon. Wat soms gebeurt is dat een oudere vrouw of man valt in het appartement en men dan de syndicus belt. Dat behoort niet tot onze taken, maar we helpen hen dan wel. Een syndicus moet diplomaat, advocaat, bruggenbouwer, psycholoog, technisch onderlegd en het liefst van al moet je ook nog boekhouder kunnen zijn. (lacht) We staan eigenlijk in om alle problemen in het gebouw op te lossen, van klein tot groot.”

Veel bagger

Vooral omdat het beroep relatief onbekend is, blijven de spontane sollicitaties uit. Maar er is net iets meer aan de hand volgens Alain. “We krijgen als syndicus heel wat bagger te verwerken”, klinkt het. “Als er een probleem is dan moet de syndicus het oplossen en dat verloopt niet altijd van een leien dakje. Door corona is het moeilijk geworden om aannemers te vinden om bijvoorbeeld een gasleiding te vervangen. En dan is er nog een leuke bijkomstigheid: dat de levering van materialen heel lang op zich laat wachten. Mensen begrijpen dat niet altijd en dan is de syndicus kop van jut. Voor de uitbraak van het coronavirus viel dat allemaal nog mee, maar tijdens de pandemie moesten we al heel wat slikken. Ook dat schrikt veel mensen af om voor een beroep als syndicus te gaan.”

Stressfactor

Nochtans is het een van de leukste jobs die er bestaan, volgens Alain. “Het is een job met heel veel mogelijkheden en in principe moet men ’s avonds en in het weekend niet werken, maar er zijn natuurlijk uitzonderlijke omstandigheden, hé. Dat heb je in elke job. Het is vooral die stressfactor die kandidaat-syndici moeten bezitten. Ook wij hebben lang moeten zoeken naar extra hulp en die hebben we nu onlangs gevonden. Maar ik kan je zeggen dat het een serieus avontuur was om iemand te vinden. Hoe je syndicus kan worden? Dat kan door een opleiding te volgen via de avondschool. Dat is misschien de gemakkelijkste weg. Er mogen zeker nog bekwame mensen bijkomen. Ik kan het hun alleen maar aanraden”, besluit Alain op een positieve noot.

Om nieuwe syndici te vinden, lanceert het platform www.appartement.tv een extra jobforum: www.werkenbijeensyndicus.be. Op dinsdag 14 december is er in Oostende een werklunch met burgemeester Bart Tommelein en Stefaan Leliaert van De Syndic/Dewaele Vastgoedgroep, ook te volgen via live zoom. Meer info op www.appartement.tv.