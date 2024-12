Sympathiekse showqueens wonen in Oostduinkerke

De Colby Sisters, die in het travestiewereldje een gekende naam hebben, kiezen elk jaar weer hun ‘Ster van het jaar’ met een online-voting. De winnaars mogen zich dan een jaar lang de sympathiekste queens noemen. Dit jaar zijn Koko Diamond & Sparkling Majesty verkozen. Het koppel uit Oostduinkerke krijgt voor de titel geen geldprijs, wel veel erkenning voor hun werk.

“We hebben die award gewonnen omdat we tot aan zijn dood voor ons gestorven groepslid Patricia Spotlight hebben gezorgd. En daardoor, en door wie we zijn natuurlijk hebben we die erkenning gekregen. We zijn nu een jaar lang de ambassadrices voor de community in een tijd van toenemende haat en godsdienstfanatisme.”

Eerder viel de groep van frontqueen Koko Diamond ook al in de prijzen. Enkele maanden terug werden ze verkozen tot beste groep in de Dutch Queen Awards.