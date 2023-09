Symfoon plakt stickers op obstakels voor blinden en slechtzienden op trottoir

Donderdag voerde het Vlaams blinden- en slechtziendenplatform Symfoon actie in Oostende tegen obstakels op het trottoir. Daar kleefden de actievoerders stickers op. Vooral de deelsteps zorgden voor heel wat frustratie.

Team Trottoir is een campagne van Symfoon om obstakels op het trottoir te signaleren. “Want niets zo gevaarlijk als een fiets of step die op de stoep achtergelaten wordt of vuilniszakken die niet aan de kant staan zoals het hoort”, zegt Hanne Craye van Symfoon. “Ook verkeersborden of zelfs overhangende hagen die niet onderhouden zijn, zorgen ervoor dat blinde en slechtziende personen zich niet veilig kunnen verplaatsen. In sommige situaties lopen mensen gewoon verloren.”

“We hadden wat pech met het weer, zeker in de voormiddag regende het nogal”, evalueert Hanne de actie in Oostende. “Maar we hebben toch wat stickers gekleefd op steps die midden op het voetpad waren achtergelaten of een verzameling dranghekken die na wegenwerken niet waren opgeruimd. We merkten bij de voetgangers die we aanspraken dat de frustraties rond de deelsteps diep zitten. Veel Oostendenaren schaarden zich achter onze actie en zouden graag willen dat de deelsteps verboden werden.”