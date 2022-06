Symbolisch zonsopgangconcert bij Onument Hoog-Kortrijk

Naar aanleiding van één jaar Onument werd zondag 26 juni in de heel vroege morgen een zonsopgangconcert met Benjamin georganiseerd bij het Onument Hoog-Kortrijk. De cellist en componist was onlangs nog gastcurator voor het Festival Kortrijk 2022.

Een moment vol symboliek bij een Onument vol symboliek. Er zijn de voorbije maanden zowat overal in Vlaanderen Onumenten ingehuldigd, maar de primeur was voor Kortrijk. Op 20 juni ’21 werd toen het allereerste onument van Vlaanderen ingehuldigd op Hoog-Kortrijk. Een onument is een cirkelvormig herdenkingsmonument dat stilstaat bij de vele coronaslachtoffers, maar ook bij andere verlieservaringen. Alle Onumenten zijn ontworpen door landschapsarchitect Bas Smets op maat van de omgeving. In Kortrijk werd dat omwille van de symboliek de begraafplaats Hoog Kortrijk. “Het monument is er ingebed in een groene omgeving, half op de begraafplaats, half in een natuurgebied. Of tussen leven en dood,” zei Smets daarover.

Naar aanleiding van 1 jaar Onument organiseert crematorium ‘Uitzicht’ in samenwerking met Stad Kortrijk een reeks Onumentsessies. De eerste van die sessies was het zonsopgangconcert, dat plaatsvond van 5 tot 7. Daarmee werd de symboliek van het ochtendgloren gekoppeld werd de betekenis van het Onument. Straalt ieder Onument hoop en troost uit, hetzelfde geldt voor het doorbbreken van het licht bij een nieuwe dag.