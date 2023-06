Sylvie Vangheluwe viert 104de verjaardag in rusthuis Torhout

Op zondag 11 juni is Sylvie Vangheluwe (foto) in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus 104 jaar geworden. Ze is oorspronkelijk uit ’t Makeveld op de wijk Don Bosco afkomstig.

Daarna heeft ze jarenlang in de Pottebezemstraat gewoond en vervolgens is ze naar een appartement op de hoek van de Oostendestraat met de Boudewijn Hapkenstraat verhuisd. Sinds 10 maart 2011 verblijft ze in het rusthuis. Sylvies eerste echtgenoot, Marcel Rogghe, was maar 43 jaar toen hij in november 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verongelukte. Meteen was hun enige dochter Nicole haar vader kwijt. Nicole is acht jaar geleden zelf gestorven. Ze werd 73.

Sylvie hertrouwde met Gaston Degryse, maar ook hij stierf jong: in 1976 als 55-jarige. Met Gaston kreeg ze twee zonen: Daniël en Francky Degryse. In totaal zijn er tien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. Sylvie heeft als poetsvrouw in De Engelbewaarder in Aartrijke gewerkt, nu OC Cirkant. In haar vrije tijd ging ze graag fietsen met vriendinnen.

Ook heeft ze altijd gehouden van stijlvolle kleren. Nu nog komt ze graag verzorgd voor de dag. Haar gezondheid is er helaas op achteruitgegaan. Stappen lukt niet meer, ze is hardhorig en haar helderheid is wisselend. Maar ze blijft een aimabele, lieve vrouw.

