Sylvie Taelman gaf job als bankier op en opende pralinewinkel: “Leonidas werd duidelijk gemist in Waregem”

Enkele maanden geleden maakte Sylvie Taelman (42) werk van een serieuze carrièreswitch. Nu heeft de Waregemse haar eerste eindjaarsperiode als zaakvoerster van de nieuwe Leonidas-winkel in de Stationsstraat achter de rug.

Vorig jaar maakte Sylvie Taelman uit Waregem zich op voor een volledig nieuwe carrière. Na elf jaar werkzaam te zijn geweest in een bank- en verzekeringskantoor, opende ze eind oktober een Leonidas-winkel in de Stationsstraat. “Iets helemaal anders? Ja. Verrassend? Nee. Ik ben kok van opleiding, kan terugvallen op hotelervaring en mijn man werkt in de voedingssector. Voor mijn job in de financiële wereld werkte ik bij drankenhandel Dobbels-Lefevere. De affiniteit met de voedingssector was dus al sterk aanwezig”, vertelt ze.

grootschalige renovatie

Het idee om een pralinewinkel te beginnen, deed Sylvie op in haar eigen stad. “Ik hoorde regelmatig dat het spijtig was dat je geen chocolade meer kon kopen in Waregem. Zelf vond ik het eveneens jammer dat de Leonidas-winkel verdwenen was.” Jarenlang bevond er zich een Leonidas in Het Pand, maar die sloot definitief de deuren bij de grootschalige renovatie van het winkelcentrum, die vorig jaar van start ging. “De vorige zaakvoerster zag het niet meer zitten om een grote investering te doen, hoorde ik.”

Nooit gedacht dat mensen zoveel pralines bestelden met de feestdagen – Sylvie Taelman

Sylvie zag de nieuwe uitdaging wel zitten en nam prompt contact op met Leonidas. “Daar kreeg ik te horen dat ze absoluut een nieuwe winkel wilden, maar wel op de juiste locatie. Het bedrijf heeft een evolutie doorgemaakt en kiest nu veeleer voor winkels met een goede bereikbaarheid. In Het Pand zat Leonidas niet ideaal, omdat je er niet voor de deur kon parkeren. Hier in de Stationsstraat is het meer shop-and-go, wat ze een troef vonden.”

lege rekken

Eind oktober opende de winkel officieel, in het pand van de voormalige Hypotheek.winkel. Intussen durft Sylvie zeggen dat het een succes geworden is. “Leonidas werd duidelijk gemist in Waregem. Veel stadsbewoners vinden het niet fijn om naar Sint-Eloois-Vijve of Zulte te moeten rijden voor hun pralines”, zegt Sylvie. “De eindejaarsperiode was zelfs extreem druk. Hoewel Leonidas gewaarschuwd had om genoeg chocolade te bestellen, waren mijn rekken na Nieuwjaar bijna volledig leeg. Ik had onderschat dat er tijdens de feestdagen zoveel pralines gegeten werden”, lacht ze. (PNW)

Leonidas Waregem is elke weekdag, behalve maandag, open van 9.30 uur van 12.30 uur en van 14 uur tot 18 uur. Op zaterdag kan je er doorlopend terecht van 08.30 uur tot 17.30 uur.