Sylvie Nottebaert verspreidt gelukspoppetjes in Avelgem: “Voor glimlach van vinder”

Sylvie Nottebaert begon een maandje geleden met het maken van gelukspoppetjes. Ze verspreidde die over het centrum van Avelgem en hoopt daarmee bij de mensen een glimlach op hun gezicht te toveren.

“Mijn inspiratie haalde ik van Facebook”, vertelt Sylvie Nottebaert. “Ik zag een Nederlandse vrouw die een poppetje vond in het ziekenhuis. Ze deelde dat het haar een spontane glimlach bezorgde en dat het haar een hart onder de riem stak, omdat ze een moeilijke tijd doormaakte. Ik vond het zo’n mooi idee, dat ik het ook wilde proberen, dus ik begon met het maken van gelukspoppetjes.”

“Ik haak al heel erg lang, want ik leerde het al een hele tijd geleden op school”, legt Sylvie uit. “Nu moest ik even de techniek terug opfrissen, maar het kwam snel terug (lacht). Het was dus vrij vanzelfsprekend dat ik de poppetjes zou haken. Ik heb ook een caravan aan zee, en begon daar eerst met het verspreiden van de poppetjes. Ik kreeg er al snel reactie op. Mensen die ze vonden, werden op slag gelukkig en kregen een glimlach op hun gezicht. Ik zorg ervoor dat er bij het poppetje ook een papiertje te vinden is met mijn gegevens, zodat mensen kunnen laten weten dat ze eentje gevonden hebben.”

Voldoening

“Ik merkte al snel dat het mij veel voldoening gaf, dus ik dacht dat het geen slecht idee was dat ik het ook eens in Avelgem zou proberen. Toch gaat het hier iets moeilijker: ik verstopte al een tiental poppetjes, maar kreeg nog maar weinig reactie… Vandaar dat ik het nu ook eens deelde op Facebook, zodat mensen weten dat er poppetjes te vinden zijn en dat ik het apprecieer mochten de vinders het kort even aan mij laten weten dat ze eentje vonden.”

Sylvie vindt het heel leuk om de poppetjes te maken. “Ik steek er ook mijn tijd in. Ik zou het dan ook spijtig vinden moesten ze verdwalen in Avelgem (lacht). Soms vragen mensen mij om poppetjes in hun brievenbus te steken, of om te verklappen waar ik ze verstopte, maar dat is niet mijn initiële bedoeling: het is de magie van het spontaan vinden die zorgt voor de glimlach en het geluk.” De gelukspoppetjes van Sylvie zijn te vinden op verschillende plaatsen in het centrum van Avelgem. Denk maar aan winkelkarren of bloembakken. Wie zoekt, die vindt! (ML)