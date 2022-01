Sylvie Bouckaert (32) houdt nieuw pakjespunt tot 21 uuropen in Lauwe: “Perfect voor wie moet werken”

Het werd tijdens de coronapandemie en de lockdowns de dienst die het meest van al werd gebruikt: de pakjesdienst. Webwinkels draaiden overuren, mensen lieten massaal thuis leveren en koerierdiensten werden onder het werk bedolven. Dankzij Sylvie Bouckaert (32) krijgt Lauwe nu een extra troef in handen, door de opening van een nieuw pakjespunt.

Het is een situatie die we ondertussen allemaal wel kennen: vol ongeduld zitten wachten op de levering van een pakje om dan de koerier net te missen. Het resultaat is dan ook vaak heen en weer rijden naar een afhaalpunt, met openingsuren die moeilijk te combineren zijn met je eigen dagtaak. “Je moet werken tot 18 uur maar het afhaalpunt sluit ook de deuren om 18 uur, het is bijna dagelijkse kost geworden”, lacht Sylvie.

Ze maakte kennis met ViaTim en stapte meteen in het verhaal. “ViaTim is een Nederlands systeem dat zich vooral richt op de gemeenschap, buren die buren helpen als het ware. Ik ben thuis na de uren, waarom zouden mensen hier dan na de uren hun pakje niet kunnen komen afhalen? Op dit ogenblik werken we enkel met DPD maar ik vernam al dat er onderhandelingen bezig zijn met andere partners ook. De koerier levert de pakjes hier en neemt mee wat er moet meegenomen worden. De mensen krijgen daar een melding van en hier zijn ze dan welkom tot 21 uur ‘s avonds. Het is praktisch en vooral erg haalbaar voor iedereen.”

Gat in de markt

De stap van Sylvie vulde meteen een gat in de Lauwse markt zo blijkt. “Toen onze lokale supermarkt werd verbouwd, verdween ook het pakjespunt van de gemeente”, sluit ze af. “Mensen moesten op die manier niet alleen naar de buurgemeenten, de uren waren ook onhaalbaar. Met het ViaTim punt maken we daar dan ook finaal komaf mee. Lauwenaars die dus online hun aankopen plaatsen, kunnen ervoor kiezen om die hier te laten leveren. Ook voor verzendingen kunnen ze hier terecht. Ze moeten enkel het pakje afgeven en de chauffeur neemt het mee. Rijk ga ik er niet van worden, maar het maakt me blij dat ik de mensen hiermee van dienst kan zijn. Het is ook leuk om bekende en onbekende gezichten aan de deur te zien verschijnen, het sociale contact met de mensen was de afgelopen maanden enorm verwaterd.”