Sylvère en Jeannette Wybo zijn samen 182 jaar

Broer en zus die samen 182 jaar zijn, dat komt wel vaker voor. Maar Sylvère en Jeannette Wybo vormen toch wel een uitzondering op de regel aangezien ze een tweeling zijn. Ze zagen het levenslicht op 4 november 1932. Met hun 91 jaar zijn ze momenteel de oudste tweeling van Kortemark. Ze verblijven beiden in wzc Blijvelde. Nadat Sylveer weduwnaar werd, woonde hij nog een tijdje alleen in zijn huis in de Spanjaardstraat. Sylvère was beter bekend als ‘de burgemeester van de Spanjaardstraat’, omdat hij dag in dag uit daar te zien was in het straatbeeld. Hij verkaste ten slotte, net zoals zijn zus, naar wzc Blijvelde. Daar vind je hem vaak terug in de cafetaria of aan de ingang, zodat hij zoveel mogelijk mensen tegen het lijf loopt. (JDK)