Sybille volgt filiaalverantwoordelijke Jean-Pierre op: “Genieten van pensioen”

Na vijfendertig jaar geeft Jean-Pierre Vandamme de fakkel van filiaalverantwoordelijke van de kunstacademie Art’iz Regio Izegem, afdeling Sint-Eloois-Winkel, door aan Sybille Geldhof. “Ik heb hier heel veel jonge muzikanten zien openbloeien.”

Jean-Pierre Vandamme, bij veel Winkelnaars gekend als meester Jean-Pierre, stond niet enkel jarenlang voor de klas in de plaatselijke vrije basisschool, maar leidde als filiaalverantwoordelijke de lokale academie voor woord en muziek jarenlang in goede banen. “Ik speel zelf al 57 jaar muziek bij de Winkelse harmonie. Van dirigent Gabriël Gheysen kreeg ik de vraag of ik hem eens kon vervangen en soms wou instaan voor het openen van de muziekschool. Daarvoor kreeg ik toen soms eens een fles wijn.”

Jean-Pierre werd al snel een vaste waarde en werd even later benoemd tot filiaalverantwoordelijke. “Toen waren er misschien een zestigtal leerlingen en huisden we nog nabij de kerk. Inmiddels huizen we al jarenlang vlakbij het lokaal van de harmonie. We telden zelf even meer dan 200 leerlingen, maar mede door de coronacrisis is dat aantal wat gedaald tot een honderdvijftigtal.”

Deel van mijn leven

Jean-Pierre blikt terug op fantastische jaren in de academie. “Ik was ook leerkracht in de school en dirigent van de Piccolino’s. Ik zag verschillende jonge, talentvolle muzikanten doorstromen en openbloeien. Ook de samenwerking met de leerkrachten in de muziekschool verliep vlot. Toch is er doorheen die jaren ook veel veranderd. Doordat iedereen veel hobby’s heeft moest ik vroeger vaak mee helpen plannen met de ouders. Daarnaast is men vandaag de dag veel mondiger.”

Ik zag hier verschillende jonge en talentvolle muzikanten doorstromen en helemaal openbloeien

Jean-Pierre zwaaide zeven jaar geleden de vrije basisschool uit, zijn vrouw ging recent met pensioen. “Het ideale moment om een stapje terug te zetten. Ik woon vlakbij de academie en zal hier wel nog eens passeren, maar ik weet dat de afdeling in erg goede handen is. De academie is een deel van mijn leven geweest, maar nu kan ik samen met mijn vrouw genieten van ons pensioen en zijn we niet meer verplicht om thuis te blijven of op tijd thuis te zijn.”

Leerlingenconcert

Ook zijn opvolgster is leerkracht aan de plaatselijke school. Sybille Geldhof (41) geeft ook les in de vrije basisschool De Groeitoren en was de voorbije vier jaar ook schepen in Ledegem. “Ikzelf ben vijftien jaar muzikant geweest en ook mijn kinderen zijn muzikaal aangelegd. De school waar ik aan de slag ben bevindt zich op wandelafstand van de academie. Het plannen van de lessen, de vele sociale contacten,… Ik treed graag in de voetsporen van Jean-Pierre.” Op donderdag 2 februari is er in de L!NK een leerlingenconcert van de academie. Van die gelegenheid wordt er gebruik gemaakt om Jean-Pierre uit te zwaaien.