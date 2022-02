SX stopt er mee: “Het is tijd om onze horizon te verbreden”

Tien jaar na hun debuutalbum en de indrukwekkende carrière die daarop volgde, drukken Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet de pauzeknop in van hun groep SX. Het wordt een afscheid in schoonheid, want de twee gaan straks nog toeren met een unplugged versie van hun elektronische muziek. “We hebben echt ongelooflijk veel zin om weer op het podium te staan.”

Iets meer dan tien jaar geleden braken Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet, met roots in het Kortrijkse, door met hun groep SX. De hit Black Video was de voorbode van hun eerste succesvolle album, Arche. Daarna zouden er nog twee volgen. In geen tijd veroverden ze podia in binnen- en buitenland. Maar daar komt nu voorlopig een eind aan, want de twee vrienden kondigden aan dat ze even de pauzeknop indrukken. “Het is al een tijdje geleden beslist”, aldus Stefanie. “We voelden allebei aan dat we iets anders wilden doen. Het is tijd om onze horizon te verbreden. We gunnen het elkaar ook volledig. Maar iets anders doen naast SX is moeilijk. Want je wil je focus houden, 7 op 7, omdat je de lat niet lager wil leggen. We hebben daar open en eerlijk over gepraat en zijn tot die conclusie gekomen. Benjamin en ik zijn al meer dan 15 jaar de beste maten en dat blijft ook zo. Alleen is het nu even tijd voor iets anders…”

Nieuwe dingen

Een comeback sluit Stefanie echter niet uit. “We willen geen verwachtingen scheppen, maar als we voelen dat we er weer klaar voor zijn, dan is die optie er wel. En als het zo zou zijn, staan we sterker dan ooit, dat weet ik zeker. We zijn in elk geval blij met de overweldigende reacties op onze aankondiging. En ze deden ook deugd. Want de afgelopen twee jaar waren hard voor onze sector, niet alleen als muzikant maar ook voor al die mensen die ons omringen op en naast het podium. Onbewust heeft dat misschien wel een rol gespeeld in onze beslissing. Want het leven gaat simpelweg verder, er komen altijd nieuwe dingen op je pad.”

Unplugged

In het geval van Stefanie was dat onder meer een dochter. “Dat verandert je leven helemaal, inderdaad. Maar het leven is een te groot avontuur om niet verder te kijken dan de zaken waarmee je bezig bent. We hebben de afgelopen jaren ook geleerd, zowel Benjamin als ik, dat je niet alles onder controle hebt.”

Over welke projecten de twee nu gaan doen, blijft Stefanie eerder vaag. “We willen ons nu vooral concentreren op onze tournee. We doen een unplugged versie dit voorjaar, en wellicht deze zomer nog enkele festivals. Dat wilden we al een tijdje doen. Voor ons is het ook een heel verfrissend idee. Het toont aan dat SX meer is dan onze elektronische muziek. We zorgen voor een intieme setting, waar we een speciaal moment willen creëren. Betoverend haast. We willen iets op niveau brengen en gaan voor niks minder dan dat. Het is ook een ode aan elkaar en de muziek. Mensen die ons kennen, mogen in elk geval een heel aparte beleving verwachten. We hebben er echt, écht veel zin in. Ik denk dat het eerste optreden heel intens gaat worden. Ik hoop dat ik straks niet als een emotionele vod op het podium sta.” (lacht)

Impact

“De afgelopen twee jaar heeft me vooral geleerd dat het podium een grote impact heeft gehad op wie ik ben en wat ik doe. Dat is de plek waar ik volledig mezelf kan zijn. Tijdens de coronacrisis voelde het aan alsof er een stukje van mezelf verdwenen was. Maar aan drive ontbreekt het me zeker niet. Het is ook een zot avontuur geweest tot nu toe. Daar één herinnering uit halen, is moeilijk. We zijn begonnen als twee jonge gasten in een garage, die een droom hadden en die ook waargemaakt hebben. Opeens konden we niet alleen onze idolen ontmoeten, maar er ook mee samenwerken. We hebben de wereld gezien, hebben de zotste mensen ontmoet. En tegelijkertijd zijn we altijd onze ambacht blijven ontwikkelen en zijn we ook blijven groeien als persoon. We hebben van het eerste moment in elkaar geloofd, Benjamin en ik. En dat is nog steeds zo. Het voelt ook raar om te zeggen dat 2022 het jaar van het afscheid is. Want we zien het niet zo. We willen vooral vieren. Ja, dat is het woord. Echt vieren wat er op ons is afgekomen.”

SX speelt op 24 februari hun Unplugged-concert in de Schouwburg van Kortrijk. Daarna doen ze nog onder meer Gent, Hasselt en Leuven aan. Op 4 maart staan ze ook in De Grote Post in Oostende. Tickets en info: www.weare.sx. Er is ook een album ‘Unplugged’.