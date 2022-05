Swop&Go een van de winnaars burgerbudget: “Trots om Kortrijkzaan te zijn”

In de Lokaalmarkt te Heule werd woensdagavond de buurtcomités en SAVE netwerken bedankt voor hun vrijwillige inzet om van Kortrijk de leukste stad van Vlaanderen te maken. Tijdens dit wijkparlement maakte Stad Kortrijk ook de acht winnende projecten van de eerste editie van het burgerbudget bekend. Een van de winnaars is het ruilpinitiatief Swop&Go.

Het burgerbudget is een budget dat de stad ter beschikking stelt aan de inwoners van Kortrijk om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren om de stad en deelgemeenten leefbaarder of aantrekkelijker te maken. De voorstellen die de laatste ronde hebben gehaald, werden door een burgerjury beoordeeld.

Zij beslisten welke projecten ondersteund worden met het burgerbudget. Uiteindelijk krijgen acht van de 46 ingediende initiatieven een financieel duwtje in de rug, samen goed voor 100.000 euro. SWOP&GO is een van die winnaars.

Aankoop bakfiets

SWOP&GO werd zes jaar geleden opgericht door moeder Katrien Maes (57) en een dochter Magali Goeminne, beide tewerkgesteld in de sociale sector. Allebei stelden ze vast dat te veel kinderen worden uitgesloten op basis van kledij. Bij SWOP&GO, te vinden in de Deelfabriek in de Damastweversstraat, kan je als mama of papa terecht voor het ruilen of schenken van kinderkledij van 0 tot 14 jaar.

Nu wil de ruilwinkel met het gewonnen budget een bakfiets aankopen om met hun aanbod naar de meest kwetsbare gezinnen te trekken zodat deze niet langer moeten sleuren met materiaal.

Dochter Magali Goeminne en moeder Katrien Maes (57) richtten Swop&Go zes jaar geleden op. © Kurt De Schuytener

“Het is voor veel gezinnen moeilijk om alles veilig thuis te krijgen. Kleding, materiaal en speelboxen te voet meenemen met kinderen of een buggy aan de hand is niet evident. Daarom laten sommige gezinnen hun kinderen soms alleen thuis of moeten een kind nog eens alleen terugkeren naar de winkel om de rest van het materiaal op te halen. Met een bakfiets hopen we kwetsbare gezinnen te helpen.

Zo wordt de drempel verlaagd en kunnen ze vaker beroep doen op het aanbod van de ruilwinkel. SWOP&GO is echter niet alleen bedoeld voor mensen uit kansarmoede met een beperkt budget, maar ook vanuit een ecologische overtuiging”, zegt Katrien.

Er zijn meer dan 900 families ingeschreven bij SWOP&GO. Gemiddeld komen er op een woensdagnamiddag 35 gezinnen kleren ruilen. Op een week tijd wordt dus heel wat werk verzet, Katrien is dan ook super trots op de vrijwilligers.

Ook de mobiele sociale kruidenier Musette Bicyclette is een van de winnaars van het Burgerbudget. © Kurt Deschuytener

“Ik ben een mama die komt ruilen en ben ook sinds drie jaar vrijwilliger bij SWOP&GO, ik help er iedere maandagmorgen. Daar help ik mama’s kiezen en geef ik uitleg. Ik vind het een super mooi initiatief. Daarnaast is het ook ecologisch want kindjes groeien zo snel en je kan die kleren dan gewoon ruilen”, voegt Tatu Neirynck (37) er aan toe.

“We zijn uiteraard heel blij dat we het budget hebben binnengehaald. Ik ben trots om Kortrijkzaan te zijn om zo’n mooie initiatieven mee te maken. We gaan zo snel mogelijk overgaan tot de aankoop van de bakfiets”, besluit Katrien.

Andere projecten

Ook zeven andere Kortrijkse projecten kregen een budget toebedeeld. Burgemeester Ruth Vandenberghe: “Het waren allemaal heel waardevolle projecten. We engageren ons om de projecten die uit de boot zijn gevallen op een of andere manier te ondersteunen, zodat deze toch gerealiseerd kunnen worden, maar dan helaas op dit moment zonder budget.”

“Er komt deze legislatuur zeker nog een tweede editie, we zullen ook bekijken of de niet weerhouden projecten via andere programma’s van de stad kunnen gerealiseerd worden.”