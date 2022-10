SWOP & GO verwelkomt 1.000ste gezin

Op 15 oktober mocht ruilwinkel SWOP & GO het duizendste gezin begroeten dat op regelmatige basis langskomt. De familie Tkaeh uit Oekraïne kreeg een geschenkenmand.

Swop & Go aan de Damastweverstraat bestaat 6 jaar. In 2016 begon Katrien Maes met succes haar project Swop & Go. Het project is even geniaal als eenvoudig: een ruilwinkel voor kinderkledij en bij uitbreiding een uitleendienst van speelboxen voor kwetsbare gezinnen. “Iedereen kan kledij binnenbrengen en meenemen in ruil voor jetons. Als leerlingenbegeleider merkte ik dat er hoe langer hoe meer kwetsbare gezinnen zijn die

het minder breed hebben Iets doen voor die families die het minder hebben, dat was het. Ik heb een groot hart”, vertelt Katrien Maes. “Het ruilsysteem biedt de mogelijkheid om voor kinderen van 0 tot 14 jaar kledij aan te schaffen”, verduidelijkt dochter Magali Goeminne, die meehelpt in de zaak. De familie Tkech, afkomstig uit Oekraïne, kreeg een geschenkenmand met kinderartikels, badproducten, speelgoed, knuffels, gadgets en tal van ruil- en waardebonnen.

“Ik ben nu 7 maand in België. We hebben hier een beetje rust en vrede gevonden”, zegt de mama. “We zijn blij dat deze winkel bestaat en zeker met deze verrassing. Katrien is een vriendin geworden.” Swop & Go werkt met meerdere vrijwilligers, waaronder Kathleen, Magali, Christiane, Selem en Salma op de foto staan, samen met schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding Philippe De Coene (Vooruit).