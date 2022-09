Swingersclub Pourquoi Pas viert eerste verjaardag

Swingersclub Pourquoi Pas bestaat 1 jaar en dat wordt gevierd. De erotische tempel van vertier wist zich het afgelopen jaar meer dan op de kaart te zetten en pakt dan ook uit met een luchtig feest.

“Hoe hou je een club draaiende waar lichamelijk contact de norm is, terwijl je anderhalve meter afstand moet houden?” Het vraagstuk werd meteen een breinbreker van formaat voor Benny Vandenbroucke (54) en Soraya Vandamme (42). Enkele dagen nadat ze hun swingersclub openden, mochten ze het slot alweer op de toegangspoort steken, een direct gevolg van de coronacrisis en de lockdowns. Waar heel wat mensen het op dat moment voor bekeken zouden houden, beet het koppel rasondernemers door en dit met succes. Dit weekend blazen ze het eerste kaarsje op de verjaardagstaart uit. “Eenvoudig is het niet geweest, maar we hadden een duidelijke visie en daar zijn we niet van afgeweken”, klinkt het vanachter de schaars geklede toog.

“We kozen voor een all-in formule waarbij mensen een forfait betalen en dan zonder kopzorgen van de avond kunnen genieten. Het aanbod aan drank is erg uitgebreid en we bieden enkel maar topkwaliteit aan. Dan is er ook nog het feit dat we enkel koppels verwelkomen, alleenstaande mannen komen er niet in. Onze parking? Die is privé en compleet van het zicht onttrokken, dus meteen ook erg discreet. Het maakte van ons initieel een beetje een vreemde eend in de bijt, maar uiteindelijk hebben we in amper een jaar tijd een ijzersterke reputatie weten op te bouwen. Tijd voor een stevig feestje? Pourquoi Pas?” (CLL)