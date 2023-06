SWIK sluit werkjaar af met huldiging kampioen

De Seniorenclub Willen Is Kunnen in Knokke-Heist heeft op een koffietafel in haar lokaal New London haar kampioen gehuldigd.

“SWIK heeft er weer een succesvol jaar op zitten”, zei voorzitter Hubert De Jonghe. “Er werden achttien ontspanningsnamiddagen georganiseerd, die bestonden uit kampioenenkaartingen en gezelschapsspellen. Er werd veel geconverseerd en gelachen… En wie het lachen verleerd was, vond het bij ons terug. Er werden geschenken uitgedeeld naar aanleiding van de Seniorenweek en Valentijn, en er was een gratis koffietafel met versnapering en twee consumpties. Op 5 september starten we opnieuw. Het jaargeld blijft tien euro, het inleggeld voor de kaarting vijf euro.”