SW+ is de nieuwe woonmaatschappij voor Kortrijk en Wevelgem: “We gaan voor 1.000 extra sociale woningen”

Wonen Regio Kortrijk, De Vlashaard en De Poort gaan vanaf 9 juni op in een nieuwe woonmaatschappij ‘SW+’, één organisatie voor alles wat met sociaal wonen te maken heeft. Deze zomer ontstaan overal in Vlaanderen zogenaamde woonmaatschappijen, lokale fusies tussen sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen.

In totaal zal SW+ bij de opstart instaan voor het beheer van om en bij de 4.000 sociale huurwoningen in Kortrijk en Wevelgem. Thomas Raes en Karel Maddens werden als directeursduo aangesteld om de nieuwe organisatie in goede banen te leiden.

“Voorlopig geen wijzigingen”

Juridisch gezien gaat de nieuwe woonmaatschappij van start op 9 juni, al betekent het niet dat er op dat ogenblik van alles zal veranderen voor de huurder, kandidaat-huurder of eigenaar. “Voorlopig wijzigt er niets. Mensen kunnen nog steeds bij hun vertrouwde contactpersoon terecht op dezelfde plek als voorheen. Er komt voorlopig geen verhuis van diensten en ook aan het contract verandert er in principe niets. We willen nu rustig de tijd te nemen om de juiste dingen te veranderen. Onze klanten kunnen rekenen op een goede en tijdige communicatie”, vertelt Veronique Decaluwé, voorzitter van Wonen Regio Kortrijk.

Regionale solidariteit

De organisatiestructuur en de manier waarop woondossiers zullen behandeld worden, wordt de komende maanden verfijnd via interne werkgroepen. Een aantal zaken worden ook in regionaal verband bekeken. “We bekijken samen met alle gemeenten van W13 hoe we een gemeenschappelijk en geïntegreerd regionaal toewijzingssysteem kunnen uitbouwen. Op die manier worden alle aanvragen in Zuid-West-Vlaanderen volgens dezelfde criteria behandeld en ontstaat er een regionale solidariteit”, schetst Philippe De Coene, schepen van Sociale zaken in Kortrijk.

“We willen de komende jaren op Kortrijks grondgebied alleen al 1.000 extra sociale huurwoningen creëren”

Op de persconferentie in sociaal verhuurkantoor De Poort drukte het team hun ambitie uit om verder te groeien. “We willen de komende jaren op Kortrijks grondgebied alleen al 1.000 extra sociale huurwoningen creëren. We hebben de ambitie om te groeien in functie van de behoefte die er is. We mikken naar 2040, maar als de middelen en mogelijkheden er zijn, kan dat vroeger”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens.

Mooie verhalen

De beoogde groei wordt ook weerspiegeld in de nieuwe naam van de woonmaatschappij met het plusteken, maar die staat ook voor een positieve beeldvorming. “Sociale huisvesting wordt al te vaak en al te makkelijk in een negatieve hoek geduwd terwijl er nochtans heel wat mooie verhalen te vertellen vallen. We willen het vizier dan ook eens richten op al het goede dat over de impact van sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren kan verteld worden”, besluit Chris Loosvelt, huidig voorzitter van De Vlashaard Wevelgem.