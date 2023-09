De dartsclub met thuishaven bij Dominique Vanhonacker en Sofie Hostens in Snooker Pocket huldigde onlangs zijn kampioenen. Liefst 54 kandidaten streden voor de felbegeerde titel.

Sven Ghyselinck haalde het na een spannende strijd. Na hem volgden Andy Lippens, Philip Deblock, Kristof Vandendorpe, Rik Devolder, Gilles Van den Abeele, Stéphane Charlet, Danny Putman, Frank Naessens en Yourie Demeyer. Voor de darters die een of meerdere keren 171 of 180 gooiden, was een extraatje voorzien.