SV Zulte Waregem, KWS Desselgem en KSK Beveren-Leie zetten stap richting rookvrije sporterreinen

Nadat alle speelterreinen in Waregem in 2019 rookvrij werden, zetten nu ook drie sportclubs de stap naar een rookvrij sportterrein. SV Zulte Waregem, KWS Desselgem en KSK Beveren-Leie zullen aan alle leden en bezoekers vragen om niet meer te roken in het zicht van kinderen. Dit kadert binnen het nationale project Generatie Rookvrij.

Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Confronterend, niet? Daarom steunt Waregem de actie Generatie Rookvrij en werd ze pilootstad binnen het project. Generatie Rookvrij wil een brede beweging opstarten met mensen en organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Een samenleving waarin we kinderen en jongeren beschermen tegen de verleiding om te beginnen roken en verslaafd te geraken. Het doel? Een eerste rookvrije generatie creëren. Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien.

Waarom?

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan hun voorbeelden. Ze kopiëren gedrag. Als kinderen of jongeren (jong)volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken een normaal onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Daarom wil Generatie Rookvrij zoveel mogelijk omgevingen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij maken. Zo wordt rookvrij de nieuwe norm. Dat maakt hen weerbaarder om later zelf niet te roken. Het is een strategie die er mee voor zorgt dat kinderen en jongeren van de sigaret afblijven.

De gezondheidsschade door passief roken, is veel groter in binnenruimtes dan in de buitenlucht. Toch mogen we ook het effect van sigarettenrook in de buitenlucht niet onderschatten. Wanneer kinderen of jongeren zich op een korte afstand van een brandende sigaret bevinden, kan dat hun gezondheid schaden.

Rookvrije omgevingen zijn plaatsen waar kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen amuseren: weg met de vieze rook, weg ook met het risico op brandwonden of peuken die door kinderen worden opgepakt en in de mond gestopt. Vrienden ontmoeten, samen ravotten en sporten is veel fijner in een rookvrije omgeving.

Daarom!

Daarom maken SV Zulte Waregem, KWS Desselgem en KSK Beveren-Leie, samen met Waregem Sport en stad Waregem, hun sportterreinen rookvrij. Zij zullen aan alle leden, trainers, supporters… vragen om de jonge voetballers hun sport rookvrij te laten beoefenen. Mensen die toch willen roken, worden gevraagd dat enkel uit het zicht van kinderen en jongeren te doen. Zo dragen we samen bij aan een rookvrije generatie, waarin alle kinderen rookvrij kunnen opgroeien en geen enkel kind nog begint te roken.